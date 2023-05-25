Збито усі 36 "шахедів" нічної атаки РФ - Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ заявили про збиття усіх дронів, які вночі випустила РФ. Ціллю "шахедів", імовірно, були об'єкти в західних регіонах України, зазначається у повідомленні.

У ніч на 25 травня РФ атакувала Україну ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131", усі випущені 36 безпілотників знищили, інформують Повітряні сили ЗСУ.



"Загалом зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків. Імовірно, ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави", - ідеться у повідомленні.



12 атака на Київ за травень

Повітряна тривога уночі була оголошена у низці регіонів країни. Зокрема, під ударом опинився Київ - це стало вже 12 масованою атакою на столицю у травні, повідомив голова КМВА Сергій Попко. Тривога у місті тривала три години, всі дрони були знищені системою ППО, заявив він.

Telegram-канали повідомляли про безпілотники та роботу ППО у Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Одеській та Чернівецькій областях.

Уночі в небі над Львівською областю було збито усі 10 дронів-"камікадзе", які атакували, написав голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

У Чернівецькій області внаслідок падіння уламків БПЛА Shahed-136 виникла пожежа, пошкоджено три житлові будинки. Уламками пошкоджено дві лінії електропередачі, повідомив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

Вибухи уночі також лунали Харкові, про атаку повідомив голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Зеленський - Ірану: Не будьте співучасниками терору

Президент України Володимир Зеленський на тлі атак з території РФ іранськими "шахедами" увечері 24 травня звернувся до народу Ірану із закликом не бути співучасником російського терору.

За його даними, РФ використала проти України уже близько смертоносних 1 160 "шахедів". Більшість із них, зазначив він, українська ППО збиває.

"Враховуючи, що такі удари тривають постійно, хотів би звернутися безпосередньо до народу Ірану - до суспільства, до іранських улемів, кожної іранської сім'ї, тих людей, які здатні впливати на державні рішення в Ірані. Просте запитання: а навіщо вам бути співучасниками російського терору? Чому ви на боці держави-зла?", - запитав Зеленський.

"Ваші "шахеди", які щоночі тероризують Україну, означають лише те, що людей Ірану штовхають ще глибше і глибше на темний бік історії", - сказав український президент.

Як і чим ППО України збиває ракети і дрони To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video