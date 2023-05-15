Білий дім: РФ прагне придбати в Ірану додаткові дрони

Росія та Іран "розширюють своє безпрецедентне військове партнерство", наголошують у Білому домі. Вашингтон готує заходи, щоби запобігти подальшій військовій співпраці Москви й Тегерана.

Сполучені Штати констатують, що Іран і Росія "розширюють своє безпрецедентне оборонне партнерство", оскільки Москва посилює зв'язки з Тегераном після того, як потрапила під західні санкції через її агресивну війну проти України. Відповідну заяву зробив у понеділок, 15 травня, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі.

"Взаємодія між Іраном і Росією в питаннях, що стосуються продажу передових озброєнь, особливо більш досконалих безпілотників, зараз триває", - сказав він журналістам.

За словами Кірбі, така співпраця допоможе Москві продовжити війну в Україні, а також становитиме загрозу для сусідів Ірану. "Це повномасштабне оборонне партнерство, яке завдає шкоди Україні, регіону на Близькому Сході та міжнародній спільноті", - додав Кірбі.

РФ хоче мати більше іранських дронів, а Іран - бойові літаки

Так, зокрема, в межах цієї співпраці Іран надає Росії ударні дрони-камікадзе, яких Росія з серпня 2022 року отримала більше 400 одиниць. За його словами, безпілотники - це основна військова допомога, яку Іран надає Росії, яка прагне придбати найсучасніші види озброєнь.

Іран, своєю чергою, прагне купити у Росії ударні вертольоти, радари, бойові й навчально-бойові літаки, зокрема Як-130, сказав Кірбі, зазначивши, що "загалом Іран прагне отримати військове обладнання на мільярди доларів".

Водночас він додав, що США поки що не зафіксували "жодного руху" щодо поставок іранських балістичних ракет Росії, про що раніше писали ЗМІ.

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Вашингтон розширить санкції проти Москви й Тегерана

На додачу Кірбі дав зрозуміти, що Вашингтон не збирається миритися з такою ситуацією та пов'язаними з цим ризиками й оголосить низку заходів у відповідь на посилення військової співпраці Росії з Іраном.

"Ми використовуємо наявні в нашому розпорядженні інструменти, щоб викрити і припинити цю діяльність, і ми готові зробити більше", - цитує його інформаційна агенція AFP. "Найближчими днями ми оголосимо додаткові санкції проти причетних до цієї діяльності", - додав американський посадовець.

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