Білий дім: РФ прагне придбати в Ірану додаткові дрони
Валерій Сааков
36 хв. тому
Росія та Іран "розширюють своє безпрецедентне військове партнерство", наголошують у Білому домі. Вашингтон готує заходи, щоби запобігти подальшій військовій співпраці Москви й Тегерана.
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Сполучені Штати констатують, що Іран і Росія "розширюють своє безпрецедентне оборонне партнерство", оскільки Москва посилює зв'язки з Тегераном після того, як потрапила під західні санкції через її агресивну війну проти України. Відповідну заяву зробив у понеділок, 15 травня, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі.
"Взаємодія між Іраном і Росією в питаннях, що стосуються продажу передових озброєнь, особливо більш досконалих безпілотників, зараз триває", - сказав він журналістам.
За словами Кірбі, така співпраця допоможе Москві продовжити війну в Україні, а також становитиме загрозу для сусідів Ірану. "Це повномасштабне оборонне партнерство, яке завдає шкоди Україні, регіону на Близькому Сході та міжнародній спільноті", - додав Кірбі.
РФ хоче мати більше іранських дронів, а Іран - бойові літаки
Так, зокрема, в межах цієї співпраці Іран надає Росії ударні дрони-камікадзе, яких Росія з серпня 2022 року отримала більше 400 одиниць. За його словами, безпілотники - це основна військова допомога, яку Іран надає Росії, яка прагне придбати найсучасніші види озброєнь.
Іран, своєю чергою, прагне купити у Росії ударні вертольоти, радари, бойові й навчально-бойові літаки, зокрема Як-130, сказав Кірбі, зазначивши, що "загалом Іран прагне отримати військове обладнання на мільярди доларів".
Вашингтон розширить санкції проти Москви й Тегерана
На додачу Кірбі дав зрозуміти, що Вашингтон не збирається миритися з такою ситуацією та пов'язаними з цим ризиками й оголосить низку заходів у відповідь на посилення військової співпраці Росії з Іраном.
"Ми використовуємо наявні в нашому розпорядженні інструменти, щоб викрити і припинити цю діяльність, і ми готові зробити більше", - цитує його інформаційна агенція AFP. "Найближчими днями ми оголосимо додаткові санкції проти причетних до цієї діяльності", - додав американський посадовець.