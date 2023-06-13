Росія вдарила по житловому будинку в Кривому Розі: є загиблі

Ракета РФ влучила у п'ятиповерховий будинок у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Є загиблі, десятки поранених і люди під завалами.

У ніч на вівторок, 13 червня, російські війська завдали масованої ракетної атаки по Україні.

Одна з ракет влучила в житлову п'ятиповерхівку в Кривому Розі Дніпропетровської області. Відомо про шістьох загиблих мешканців і 25 поранених. За даними голови військової адміністрації міста Олександра Вілкула, під завалами, ймовірно, перебувають семеро людей.

19 мешканців будинку госпіталізували, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової (ОВА) адміністрації Сергій Лисак. "Горять квартири з першого по п'ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв. м. Його прибркують рятувальники", - написав він у Telegram.

Крім того, в місті пошкоджені низка інших цивільних об'єктів. Є троє постраждалих на приватному підприємстві. "Їх госпіталізували. Ймовірно, під завалами потрощеного складу є люди. Їх шукають рятувальники", - пише голова ОВА. Ще четверо травмованих є "на іншій локації", яку Лисак не уточнює.



Атаку по Кривому Рогу прокоментував уродженець міста президент України Володимир Зеленський. "Російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей. Мої співчуття усім, хто втратив рідних! Ніколи не буде прощення терористам, і за кожну свою ракету вони відповідатимуть", - написав він у Telegram.





РФ атакувала 14 ракетами і 4 дронами

За попередньою інформацією генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), під час атаки Росія застосувала 14 крилатих ракет Х-101/555, а також чотири іранські дрони типу Shahed. Протиповітряна оборона (ППО) знищила 10 ракет і один безпілотник.

Про атаку "шахедів" по цивільній інфраструктурі Харкова повідомив мер міста Ігор Терехов. "Попередньо в одному випадку постраждало комунальне підприємство у Київському районі, а в іншому випадку - складське приміщення у Салтівському, де внаслідок вибуху сталася пожежа", написав він у Telegram.

Як і чим ППО України збиває ракети і дрони To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Навколо столиці України ППО знищила всі цілі, повідомила Київська міська військова адміністрація.

