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Ракети "Кинджал" на літаку МіГ-31 за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення РФ, лютий 2022
Ракети "Кинджал" на літаку МіГ-31 за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення РФ, лютий 2022Фото: Russian Defense Ministry Press Service/AP/picture alliance
КонфліктиВеликобританія

Лондон: Вразливість "Кинджалів" - несподіванка для Путіна

Максим Сидоржевський
12 хв. тому

Те, що українська ППО здатна збивати ракети "Кинджал", ймовірно, стало несподіванкою для керівництва РФ і збентежила його, вважають у британській розвідці.

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Очевидна вразливість російських гіперзвукових ракет "Кинджал", про збиття яких заявляють у Києві, ймовірно, стала несподіванкою для керівництва Росії і збентежила його. Таке припущення робить у середу, 17 травня, розвідка міноборони Великобританії в щоденному аналітичному звіті, який публікується у Twitter міністерства оборони країни.

У британській спецслужбі нагадують, що раніше президент Росії Володимир Путін позиціонував її як "непереможну". Після того, як 3 травня Україна вперше в історії збила балістичну ракету повітряного базування "Кинджал", Росія зробила своїм пріоритетом спроби нейтралізувати покращені можливості української протиповітряної оборони, вважають у розвідці Великобританії. Але в процесі цього, ймовірно, Москва втратила ще кілька ракет "Кинджал", йдеться далі у повідомленні.

Також у розвідці припускають, що підвищена повітряна загроза після ймовірного збиття над Брянською областю РФ 13 травня двох російських винищувачів та двох гвинтокрилів може викликати "неабияке занепокоєння" у Повітряно-космічних силах РФ, адже Кремль використовує цю територію для розгортання своїх повітряних сил.

Читайте також: Що треба знати про російські гіперзвукові ракети "Кинджал"

13 травня стало відомо про падіння двох вертольотів Мі-8 та двох винищувачів Су-34 і Су-35 у Брянській області РФ. Пілоти загинули.

9 травня міністерство оборони США підтвердило, що українські військові 3 травня збили російську гіперзвукову ракету "Кинджал" за допомогою зенітного ракетного комплексу (ЗРК) Patriot.

Про збиття ще шести "Кинджалів" під час масованої ракетної атаки РФ у ніч на 16 травня повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

"Непереможні" "Кинджали": ППО України збила 6 ракет РФ

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Топтема

Ракети "Кинджал" на літаку МіГ-31 за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення РФ, лютий 2022

Лондон: Вразливість "Кинджалів" - несподіванка для Путіна

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