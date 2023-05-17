Лондон: Вразливість "Кинджалів" - несподіванка для Путіна
Максим Сидоржевський
12 хв. тому
Те, що українська ППО здатна збивати ракети "Кинджал", ймовірно, стало несподіванкою для керівництва РФ і збентежила його, вважають у британській розвідці.
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Очевидна вразливість російських гіперзвукових ракет "Кинджал", про збиття яких заявляють у Києві, ймовірно, стала несподіванкою для керівництва Росії і збентежила його. Таке припущення робить у середу, 17 травня, розвідка міноборони Великобританії в щоденному аналітичному звіті, який публікується у Twitter міністерства оборони країни.
У британській спецслужбі нагадують, що раніше президент Росії Володимир Путін позиціонував її як "непереможну". Після того, як 3 травня Україна вперше в історії збила балістичну ракету повітряного базування "Кинджал", Росія зробила своїм пріоритетом спроби нейтралізувати покращені можливості української протиповітряної оборони, вважають у розвідці Великобританії. Але в процесі цього, ймовірно, Москва втратила ще кілька ракет "Кинджал", йдеться далі у повідомленні.
Також у розвідці припускають, що підвищена повітряна загроза після ймовірного збиття над Брянською областю РФ 13 травня двох російських винищувачів та двох гвинтокрилів може викликати "неабияке занепокоєння" у Повітряно-космічних силах РФ, адже Кремль використовує цю територію для розгортання своїх повітряних сил.