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Ігнат назвав число збитих українською ППО ракет "Кинджал"

Дар'я Нинько
43 хв. тому

Сили ППО України вже збили 14 російських аеробалістичних ракет "Кинджал" та понад 20 балістичних типу "Іскандер" і С-400, повідомив Юрій Ігнат. Втім, Україна має обмежену кількість засобів для протидії таким ракетам.

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Київ, 16 травня 2023 року
Робота ППО над Києвом, 16 травня 2023 року. У ту ніч протиповітряна оборона України збила шість ракет "Кинджал"Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Сили української протиповітряної оборони загалом збили 14 російських аеробалістиних ракет "Кинджал", а також більше 20 балістичних ракет - зокрема, "Іскандер" та "С-400". Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в коментарі "Українському радіо".

Зокрема, першу ракету "Кинджал" українська ППО збила 4 травня за допомогою зенітного ракетного комплексу (ЗРК) Patriot. Ще по шість таких ракет силам протиповітряної оборони вдалося збити 16 травня і 16 червня. Останню перехопили напередодні, 11 серпня, на маршруті її слідування у Київській області. Однак, ще три таких ракети тоді влучили неподалік аеродрому в Коломиї в Івано-Франківській області, унаслідок чого тоді загинув 8-річний хлопчик.

Як пояснив Ігнат, швидкість ракет "Кинджал" - близько семи тисяч кілометрів на годину, тож часу на збиття таких ракет "небагато". Окрім того, для збиття таких ракет у України є лише обмежений арсенал засобів, яких "не так багато".

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Крім того, іноді російська сторона здійснює імітаційні пуски, наголосив Ігнат. Йдеться про електронні радіоімпульси, за яким у небі з'являються "цілі" - не фізичні, а імітаційні, яких насправді немає. "Але, зрештою, ризикувати і перевіряти, яка це ціль​ - ніхто в цьому випадку ризикувати не буде. Тому одразу повідомляється, що помічено ціль, ймовірно, "Кинджал", швидкість відповідає. Якщо виявиться, що це хибна ціль, то відповідно ніхто не страждає, вона не прилітає", - резюмував Ігнат.

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Ракета "Кинджал" належить до найновіших у арсеналі армії РФ, вона була прийнята на озброєння у 2018 році й фактично є модифікацією балістичної ракети "Іскандер". Засобом для розгону цієї ракети на надзвукові швидкості на висоті понад 10 кілометрів виступає спеціально переобладнаний винищувач-перехоплювач МіГ-31.

Нагадаємо, днями уряд Німеччини повідомив, що до нового пакета військової допомоги Україні увійшли дві пускові установки ЗРК Patriot. Раніше в розпорядженні України було всього два комплекси ЗРК Patriot. Один із них Київ отримав від США, інший надала Німеччина спільно з Нідерландами.

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