Лондон: Погрози Путіна "Кинджалом" - частина пропаганди

Заява президента РФ Путіна про патрулювання над акваторією Чорного моря літаками МіГ-31 з ракетами "Кинджал" - частина пропаганди, розрахованої на внутрішню авдиторію, вважають британські військові розвідники.

Військова розвідка Великобританії розцінила заяву президента Росії Володимира Путіна про початок патрулювання оснащених аеробалістичними ракетами "Кинджал" літаків МіГ-31 у частині Чорного моря як елемент пропаганди, розрахованої на росіян. Такий висновок містить оприлюднений у суботу, 21 жовтня, в соцмережі X щоденний аналітичний звіт британського оборонного відомства.

Головною темою звіту стала заява Путіна, зроблена 18 жовтня під час його візиту до Китаю. Тоді керівник Кремля згадав запровадження патрулювання російськими бойовими літаками МіГ-31 у східній частині Чорного моря. Ці літаки можуть бути носіями аеробалістичних Х-47М2 "Кинджал".

За словами Путіна, такий крок військ РФ начебто мав стати відповіддю на посилення присутності військово-морських сил США у східному Середземномор’ї. "Заява Путіна - у стилі типової російської риторики, спрямованій на внутрішню авдиторію, де Захід названо агресором, а дії Росії подають як необхідні для захисту держави", - переконані британські аналітики.

Читайте також: Вперше з початку війни РФ випустила одразу шість "Кинджалів" - Ігнат

"Окрема згадка Путіним ракети "Кинжал" та її спроможності майже напевно мала на меті стратегічне послання, щоб продемонструвати, що Росія залишається здатною виробляти і експлуатувати новітні види озброєнь, попри триваючий конфлікт в Україні", - вважають у Лондоні.

"Кинджал" ще на стадії випробовунь, а "ефективність" - досі тільки на папері

Однак насправді ракетний комплекс "Кинджал" ще фактично перебуває на стадії експлуатаційних випробувань. Водночас ефективність його застосування проти України була відносно невисокою, адже наявні в ЗСУ засоби ППО довели, що можуть збивати ракету.

Читайте також: Росія в рази наростила виробництво ракет - ГУР МО

"На папері "Кинджал" залишається дуже потужним, спроможним досягти гіперзвукових швидкостей і уникати протидії сучасних систем протиповітряної оборони. Та майже напевно є потреба в значному вдосконаленні того, як Росія його застосовує, щоб досягти таких спроможностей", - виснувала британська розвідка.

Днями OSINT-аналітики підтвердили на основі супутникових знімків розміщення росіянами літаків МіГ-31 на аеродромі "Бельбек" у Севастополі.

Для України "Кинджал" все одно досить небезпечний

Нагадаємо, в Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що станом на 12 серпня системам ППО України вдалося збити 14 ракет "Кинджал". Згідно з тодішньою заявою речника ПС ЗСУ Юрія Ігната, першу ракету "Кинджал" українська ППО збила 4 травня за допомогою зенітного ракетного комплексу (ЗРК) Patriot. Ще по шість таких ракет силам протиповітряної оборони вдалося збити 16 травня і 16 червня. Ще одну перехопили 11 серпня на маршруті її слідування у Київській області. Однак, ще три таких ракети тоді влучили неподалік аеродрому в Коломиї в Івано-Франківській області, унаслідок чого тоді загинув 8-річний хлопчик.

Попри це такі аеробалістичні ракети - досить складна ціль для української ППО - швидкість ракет "Кинджал" - близько семи тисяч кілометрів на годину, тож часу на збиття таких ракет "небагато". Окрім того, для збиття таких ракет в України є лише обмежений арсенал засобів, яких "не так багато", пояснив тоді Ігнат журналістам.

Протидіяти "Кинджалам" можуть ЗРК SAMP-T і Patriot, однак для захисту всієї території України таких засобів потрібно доволі-таки багато, наголошував ще у березні цього року Юрій Ігнат.