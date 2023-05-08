Нічна атака РФ: постраждалі в Києві, руйнування на Одещині

Уночі під удар "шахедів" і російських ракет потрапили Київ і Одещина. ЗСУ збили всі 35 запущених дронів, але в Києві уламки травмували вісім людей. В Одеському районі ракета типу Х-22 влучила у склад, зайнялася пожежа.

У ніч на понеділок, 8 травня, російські війська знову завдали масованого ракетного і авіаційного удару по території України. Збройні сили України знищили всі 35 ударних дрони типу "Shahed", повідомив генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні.

За словами голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергія Попка, понад 30 безпілотників було знищено над Києвом. "На жаль, за інформацією на даний момент - в місті є руйнування та травмовані. Внаслідок падіння уламків в столиці є пошкоджені будинки, дорожне покриття, автівки", - написав він у Telegram.

Уламки дрона в Києві та пошкоджене авто Фото: Oleksandr Khomenko/REUTERS

Так, у Святошинському районі столиці уламки впали на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади. Також пошкоджено вісім автівок, одна з них горіла. Травмовано п'ятеро людей, їм надана медична допомога.

У Солом'янському районі пошкоджено резервуар з дизельним паливом ємністю п'ять тонн (без загоряння) і газову трубу високого тиску, де загорівся газовий факел. Наразі газ перекрито, пожежу ліквідовано. На стоянці пошкоджено 15 вантажних та п'ять легкових авто.

Вночі низка ЗМІ з посланням на Telegram КМВА також повідомляли про падіння уламків на злітну смугу аеропорту "Жуляни", однак наразі така інформація на цьому каналі відсутня. Аеропорт теж знаходиться у Солом'янському районі.

Мер столиці Віталій Кличко написав в Telegram, що на місці вибуху в Солом'янському районі постраждало троє людей.

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На Одещині ракета влучила у склад

На території Одеського району ракета типу Х-22 влучила у склад одного з продовольчих підприємств, в результаті чого спалахнула сильна пожежа, повідомив в Telegram начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук. Інформація щодо постраждалих не надходила.

В Оперативному командуванні "Південь" уточнили, що ракети також були спрямовані "по рекреаційні зоні на чорноморському узбережжі".

За словами голови громадської ради при Одеській ОВА Сергія Братчука, усього з російських бомбардувальників дальньої авіації Ту-22М в окупованому Криму було здійснено вісім пусків ракет, частина з них не досягла своїх цілей.

У генштабі ЗСУ зазначають, що протягом минулої доби російські війська завдали 16 ракетних ударів по містах Харківської, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Крім того, зафіксовано 61 авіаційний удар та 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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