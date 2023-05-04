Чергова нічна атака РФ: під ударом були Київ і Одеса

Україна вже другу ніч поспіль зазнає масованого удару з повітря російських окупаційних сил.

Комбінована атака Києва

Так, у ніч на четвер, 4 травня, Київ зазнав комбінованої атаки росіян, які випустили одночасно іранські дрони-камікадзе та ракети. За даними Київської міської військової адміністрації (КМВА), найімовірніше, що випущені росіянами ракети були балістичними. Повітряна тривога тривала в Києві 3,5 години.

"У повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені! Дані уточнюються. За оперативними зведеннями - без жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об'єктів чи інфраструктури", - повідомив голова КМВА Сергій Попко, якого цитує офіційний Telegram-канал адміністрації.

Згодом у КМВА повідомили, що уламки збитих повітряних цілей виявили біля 10 будинків у Шевченківському, Печерському та Подільському районах. Частково пошкоджені припарковані автомобілі та дорожнє покриття. Люди не постраждали.

Нинішня повітряна атака на Київ стала вже третьою з початку травня.

Масована атака Одещини дронами

На Одещині вдалося збити 12 російських дронів іранського виробництва типу Shahed, повідомило повітряне командування "Південь". За даними голови громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергія Братчука, всього Одесу атакували 15 безпілотниками. Три дрони вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів міста. Пожежу оперативно ліквідували. Люди не постраждали.

У командуванні Повітряних сил Збройних сил України повідомили, що загалом під час нічної атаки по Україні росіяни застосували 24 безпілотники, частину яких запустили з Брянської області РФ, а частину - зі східного узбережжя Азовського моря. Українським військовим вдалося знищити 18 ударних дронів, а також один розвідувальний безпілотник росіян.