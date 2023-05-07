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Дрон над Києвом
Російський розвідувальний дрон виявили і збили над Києвом в ніч на неділюФото: Yasuyoshi Chiba/AFP
КонфліктиУкраїна

Уночі над Києвом сили ППО збили розвідувальний дрон РФ

Степан Смишляєв
42 хв. тому

Російський розвідувальний дрон виявили і збили над Києвом під час повітряної тривоги. Загалом за минулу добу ЗСУ знищили сім ударних та вісім розвідувальних безпілотників.

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Під час повітряної тривоги в ніч на неділю, 7 травня, яка тривала більше двох годин, в повітряному просторі Києва був виявлений російський розвідувальний дрон. Його знищили сили протиповітряної оборони, повідомив в Telegram голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Попередньо, інформація щодо потерпілих чи руйнувань відсутня. Данні  уточнюються", - зазначив він. Очільник КМВА також закликав киян не нехтувати сигналами повітряних тривог.

Обстріли Нікополя: загинула жінка

На Дніпропетровщині в ніч на 7 травня обстріляли з важкої артилерії місто Нікополь, загинула 72-річна жінка. "Ще двоє місцевих постраждали. У них стрес та контузія", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його даними, у місті пошкоджено сім приватних будинків і багатоповерхівку, потрощені вікна у гуртожитку коледжу. "Зачепило й три газопроводи, лінію електропередач і 14 сонячних панелей. А ще - господарські споруди та п'ять автівок", - повідомив Лисак.

ЗСУ знищили 15 безпілотників за добу

Загалом протягом минулої доби Збройні сили України знищили сім ударних та вісім розвідувальних безпілотників росіян, повідомив генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

При цьому російські війська завдали по території України шість ракетних і 48 авіаційних ударів. Крім того, зафіксовано 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

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Росіяни продовжують наступ на чотирьох напрямах

Війська РФ продовжують зосереджувати основні наступальні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ведуться важкі бої за Бахмутта Мар’їнку. За минулу добу росіяни здійснили близько 50 атак.

Своєю чергою українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу. Ракетні війська і артилерія уразили пункт управління, три райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також артилерійський підрозділ на вогневій позиції.

Як військові ЗСУ збивають безпілотники над Києвом

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