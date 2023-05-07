РФ завдала ракетного удару по Балаклії: є поранені

Росіяни у неділю, 7 травня, завдали ракетного удару по Балаклії Ізюмського району Харківської області, попередньо били з С-300. Про це у Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, постраждало п'ятеро цивільних людей.

"Ворог завдав ракетного удару по м. Балаклія Ізюмського району. Попередньо, ракета С-300 влучила на територію одного з автопарків, - повідомив Синєгубов. - Дві жінки 75 років та одна жінка 50 років отримали вибухові травми. Двоє чоловіків - 20-ти та 85-ти років мають відносно легкі ушкодження.

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Загалом за минулу добу російські окупаційні війська обстріляли три райони прифронтової області, а саме - населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

"Унаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлю магазину, пам'ятник авіацентру ДТСААФ і кілька приватних житлових будинків. У смт Дворічна Куп'янського району артилерійським обстрілом пошкоджено приватний будинок. Постраждалих від обстрілів за добу не було", - написав Синєгубов.

Біля села Затишшя Харківського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. 43-річний чоловік отримав поранення.

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Як на Харківщині трактор-автопілот поля розміновує To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video