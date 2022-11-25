Дуда: Найдоцільніше розміщувати ЗРК Patriot в Україні
Тетяна Кирилюк
48 хв. тому
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що найкраще було б розмістити запропоновані Німеччиною Варшаві ЗРК Patriot в Україні. Утім, рішення залишається за німецькою стороною.
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Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що запропоновані Німеччиною зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) Patriot найдоцільніше було б розмістити на території України, але Берлін сам вирішує, де їх розміщувати. Таку думку Дуда висловив у п'ятницю, 26 листопада, під час пресконференції в литовському місті Каунасі, де він перебуває з візитом.
"З військового погляду було б найкраще, якби їх розмістили в Україні, щоб також захищати польську територію, тоді вони найефективніше захищали б і Україну, і Польщу. Але рішення залишається за німецькою стороною", - визнав Дуда, слова якого наводить інформагенція Reuters.
Напередодні ідею перемістити ЗРК Patriot до України для захисту польсько-українського прикордоння підтримав і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Цьому передував заклик міністра оборони країни Маріуша Блащака до Німеччини розмістити запропоновані Берліном комплекси в Україні.
"Це захистить Україну від подальших жертв і відключення електроенергії та підвищить безпеку на нашому східному кордоні", - написав Блащак у Twitter.