Моравецький підтримав ідею передати ЗРК Patriot Україні

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у четвер, 24 листопада, назвав гарною пропозицію перемістити батареї зенітних ракетних комплексів Patriot до України для захисту польсько-українського прикордоння.

Увечері напередодні, 23 листопада, віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак закликав Німеччину розмістити в Україні зенітні ракетні комплекси Patriot, запропоновані раніше Польщі Німеччиною. "Після подальших ракетних атак РФ я звернувся до Німеччини з проханням перекинути запропоновані Польщі батареї Patriot в Україну та розмістити їх на західному кордоні. Це захистить Україну від подальших жертв і відключення електроенергії та підвищить безпеку на нашому східному кордоні", - написав Блащак у Twitter.

Моравецького запитали під час брифінгу у четвер, чи консультувався з ним Блащак з цього питання, повідомляє агенція PAP. Глава польського уряду відповів, що були розмови про те, яким чином найкраще використати пропозицію Німеччини щодо розміщення у Польщі ЗРК Patriot, щоб "захистити якнайбільшу частину того простору, який перебуває під загрозою". Він наголосив, що західний кордон України і східний кордон Польщі є "тим самим простором". За його словами, пропозиція розмістити ці системи ППО на польсько-українському кордоні зможе забезпечити "найвищу безпеку, максимум безпеки в цій частині Польщі".

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Раніше цього тижня Німеччина запропонувала надати Польщі зенітні ракетні комплекси Patriot, щоб допомогти Варшаві захистити повітряний простір після падіння ракети в польському селі Пшеводув за 5 кілометрів від кордону з Україною ввечері 15 листопада. "Ми запропонували Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору - за допомогою винищувачів Eurofighter і систем протиповітряної оборони Patriot", - заявила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht).

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