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Експрезидент США Дональд Трамп
Експрезидент США Дональд ТрампФото: Getty Images/AFP/M. Ngan
ПолітикаСполучені Штати Америки

Скандальні податкові декларації Трампа опублікують

Даниїл Сотников
17 хв. тому

Комітет Палати представників Конгресу США, який отримав податкові декларації Трампа, проголосував за їхню публікацію. Цьому передували кілька років судових розглядів.

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Комітет з доходів і витрат Палати представників Конгресу США (нижньої палати парламенту. - Ред.) проголосував за оприлюднення частково відредагованих податкових декларацій колишнього президента Дональда Трампа за період з 2015 до 2021 року, повідомляє телеканал CNN у середу, 21 грудня.

Голова комітету, демократ Річард Ніл заявив, що документи оприлюднять протягом кількох днів після редагування інформації особистого характеру.

Податкові декларації Трампа законодавці одержали у 2019 році від міністерства фінансів США. Адвокати Трампа оскаржили передачу документів у суді, наполягаючи, що запит конгресменів-демократів на отримання декларацій є незаконним і викликаний лише прагненням отримати "політичну вигоду". У результаті Верховний суд відмовився задовольнити цю скаргу.

Республіканці назвали рішення "небезпечною політичною зброєю"

Республіканці у комітеті, який очолюють демократи, одноголосно виступили проти розкриття податкових декларацій та заявили, що це створить небезпечний прецедент у сфері захисту особистих даних. За словами чільного республіканця у комітеті Кевіна Брейді, оприлюднення податкових декларацій Трампа буде рівносильне "новій небезпечній політичній зброї", про яку "шкодуватимуть навіть демократи", і яка не просто вплине на Трампа, а й "скасує десятиліття захисту конфіденційності для американців".

Як зазначають американські ЗМІ, демократи у комітеті були змушені діяти швидко, оскільки за два тижні контроль над Палатою представників офіційно перейде республіканцям.

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Трамп та звинувачення у махінаціях з податками

Ще кандидатом на президентських виборах у 2016 році Трамп порушив багаторічний порядок, відмовившись оприлюднити свої податкові декларації. У 2018 і 2020 році газета The New York Times оприлюднила розслідування, у яких стверджувала з посиланням на документи, що Трамп у 2001-2015 роках не заплатив жодного цента прибуткового податку, а у 2016 і 2017 роках перевів до мінфіну за цією статтею лише по 750 євро.

Трамп назвав статтю "тотальним фейком" і заявив, що платив "дуже багато" податків.

У листопаді цього року Трамп заявив, що знову висуватиме свою кандидатуру на президентських виборах у 2024 році.

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