Велике журі Нью-Йорка проголосувало за звинувачення Трампу

Дональд Трамп став першим в історії експрезидентом США, проти якого суд офіційно відкриє кримінальну справу. Вона стосується виплати грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс.

Велике журі в Нью-Йорку проголосувало за висунення кримінальних обвинувачень колишньому президенту США Дональду Трампу в рамках справи про виплату грошей за мовчання експорнозірці Стормі Деніелс. Як ідеться в заяві окружного прокурора Мангеттена Елвіна Брегга, розміщеній у Twitter у п'ятницю, 31 березня, обвинувачі зв'язалися з адвокатом Трампа, щоб узгодити його явку в офіс окружного прокурора.

Додаткову інформацію прокурор обіцяв надати після того, як буде призначено дату пред'явлення обвинувачень. За даними джерел газети The New York Times, обвинувальний висновок оприлюднять найближчими днями. Які саме звинувачення висунуть експрезиденту США, поки що не повідомляють.

Американські телеканали CNN і NBC з посиланням на адвоката політика Джо Такопіну передають, що Трамп може постати перед судом наступного тижня. Це - перший випадок в історії США, коли чинному або колишньому президенту країни буде висунуто кримінальні звинувачення.

Справа Стормі Деніелс

Офіс окружного прокурора Мангеттена веде розслідування стосовно колишнього президента у зв'язку з його ймовірною роллю у схемі виплати грошей порноакторці Стормі Деніелс, яка стверджувала, що 2006 року вона мала інтимні стосунки з Трампом. Незадовго до президентських виборів 2016 року Деніелс отримала від юристів Трампа 130 тисяч доларів у рамках домовленості про мовчання.

Факт виплат у 2018 році визнав колишній адвокат Трампа Майкл Коен. Сам політик заперечує як зв'язок із Деніелс, так і свій стосунок до отриманих нею виплат.

Трамп, який претендує на переобрання президентом США від Республіканської партії на виборах 2024 року, заявив, що він "абсолютно невинний", і зазначив, що не відмовиться від участі в президентських перегонах. Він звинуватив демократів у спробі зашкодити його шансам на переобрання проти президента-демократа Джо Байдена.

"Це політичне переслідування і втручання у вибори на безпрецедентному в історії рівні", - заявив Трамп.

Інші розслідування проти Трампа

Проти Трампа також порушено кілька кримінальних проваджень щодо можливих правопорушень до, під час і після його перебування на посаді президента США, які ставлять під загрозу його нову передвиборчу кампанію, зазначає агентство Reuters.

Розслідування, зокрема, ведуться у Джорджії щодо спроб експрезидента скасувати його поразку на виборах в 2020 році у цьому штаті, щодо його поводження з секретними документами, а також щодо його можливої причетності до нападу на Капітолій у січні 2021 року.

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