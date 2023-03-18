Трамп закликає до протестів через нібито плани на його арешт

Експрезидент США заявив, що наступного тижня його можуть заарештувати у справі про виплату грошей за мовчання жінці, яка стверджувала, що мала сексуальний зв'язок з ним.

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у суботу, 18 березня, заявив, що очікує "арешту" 21 березня через підозру нібито у виплаті грошей порнозірці за мовчання про сексуальний зв'язок із ним. Через це він закликає прихильників до протестів, повідомляє AFP.

"Провідний кандидат від Республіканської партії і колишній президент США буде заарештований у вівторок наступного тижня. Протестуйте, поверніть нашу націю!" – написав Трамп у власній соцмережі Truth Social, попри те, що цього тижня його акаунти на Facebook і YouTube розблокували.

Експрезидент США стверджує, що отримав "незаконні витоки" інформації з офісу окружного прокурора Мангеттена, а також заявив, що розслідування "ґрунтується на старій і повністю розвінчаній (багатьма іншими прокурорами) казці".

Гроші за мовчання напередодні виборів

У справі, по якій начебто можливий арешт Трампа, йдеться про виплату за кілька тижнів до виборів у 2016 році 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс, щоб та не розголошувала інформацію про нібито сексуальний зв'язок з Трампом. Політик заперечує роман з Деніелс, і називає розслідування політично мотивованим.

Водночас адвокатка Трампа Сьюзан Нечелес заявила, що його заклики ґрунтуються на повідомленнях ЗМІ, а не на якихось нових діях прокурорів.

"Оскільки це політичне переслідування, офіс окружного прокурора вдалася до практики витоку інформації в пресу, замість того, щоб спілкуватися з адвокатами Трампа, як це було б у звичайному випадку", - сказала Нечелес у коментарі AFP.

Читайте також: Коментар: Недооцінювати Трампа небезпечно

Трампа викликали до суду

За даними агентства, аби вирішити, чи є звинувачення обґрунтованим, присяжні заслухають свідків у справі. Раніше вони вже слухали свідчення колишнього адвоката і посередника Трампа Майкла Коена, який імовірно здійснив платіж Деніелс. У 2018 році його засудили до трьох років ув'язнення. Він визнав провину та заявив, що виконував накази Трампа.

Сама Деніелс зустрілася з прокурорами і "погодилася виступити в якості свідка або для подальшого розслідування, якщо це буде потрібно", пише AFP. Трампа також викликали дати свідчення, що, на думку юридичних експертів, є ознакою того, що обвинувачення не за горами.

Якщо платіж Деніелс не був належним чином облікований, експрезидента США можуть звинуватити у фальсифікації ділової документації. Як пояснювали в The New York Times, дії Трампа можуть розцінити як кримінальний злочин, якщо неправдива звітність мала на меті приховати шось інше, наприклад, порушення фінансування передвиборчої кампанії.

Інші розслідування проти Трампа

Проти Трампа також порушено кілька кримінальних проваджень щодо можливих правопорушень до, під час і після його перебування на посаді президента США, які ставлять під загрозу його нову передвиборчу кампанію, зазначає агентство.

Розслідування, зокрема, ведуться у Джорджії щодо спроб експрезидента скасувати його поразку на виборах в 2020 році у цьому штаті, щодо його поводження з секретними документами, а також щодо його можливої причетності до нападу на Капітолій у січні 2021 року.

Читайте також: Коментар: Ці кляті популісти