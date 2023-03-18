Дональд Трамп повернувся на Facebook і YouTube

Експрезидент США Дональд Трамп повернувся в соцмережу Facebook і відеохостинг YouTube, опублікувавши перші пости після дворічного бану. Він виклав відео з анонсом своєї нової президентської кампанії 2024 року.

Експрезидент США Дональд Трамп у п'ятницю, 17 березня, повернувся в соцмережу Facebook і відеохостинг YouTube, опублікувавши перші пости після дворічного бану. "Я повернувся!" - написав він на обох платформах і виклав відео про свою перемогу на президентських виборах 2016 року, де він каже: "Вибачте, що змусив вас чекати. Це складна справа". Наприкінці відео з'являється анонс його нової президентської кампанії на 2024 рік з тим самим гаслом "Зробимо Америку знову великою!" ("Make America great again!").

В YouTube відео Трампа за 10 годин з моменту публікації набрало більше 270 тисяч переглядів. Пост на Facebook за цей час зібрав понад 126 тисяч реакцій та 35 тисяч коментарів.

YouTube відновив акаунт Трампа раніше того самого дня. Компанія опублікувала твіт, у якому пояснила, що "ретельно оцінила ризик насильства, що зберігається в реальному світі", вважаючи водночас важливим дати виборцям можливість почути рівною мірою думку основних кандидатів напередодні виборів.

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Облікові записи експрезидента у Facebook та Instagram було відновлено на початку лютого. Президент компанії Meta з глобальних питань Нік Клегг водночас уточнив, що якщо Трамп знову порушить правила спільноти, то зіткнеться із загрозою дворічного бану. Twitter розблокував акаунт Трампа ще в листопаді 2022 року - після того як новий власник сервісу мікроблогів Ілон Маск провів голосування користувачів із цього приводу.

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Трампа заблокували після штурму Капітолія у січні 2021 року

У січні 2021 року, після штурму Капітолія, найбільші соцмережі заблокували сторінки політика, звинувативши його у створенні "ризиків підбурювання до насильства". Причиною штурму стала незгода прихильників Трампа з підсумками президентських виборів у США, за результатами яких він програв представнику Демократичної партії Джо Байдену. Сам республіканець-популіст відмовився визнавати підсумки голосування. У грудні 2022 року комітет Конгресу закликав притягнути його до кримінальної відповідальності через штурм Капітолія.

Про намір брати участь у наступних виборах Дональд Трамп оголосив наприкінці січня. Наступні президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року.