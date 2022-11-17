Недооцінювати Трампа небезпечно

Дональд Трамп доводить, що не дозволить нічому і нікому зупинити його на шляху до другого президентства. Тим паче виборцям. Трампізм небезпечний не лише для демократії у США, впевнена Міхаела Кюфнер.

Донадьд Трамп оголосив про намір знову поборотися за Овальний кабінет Фото: Jonathan Ernst/REUTERS

Ще до того, як Дональд Трамп у Флориді вимовив довгоочікувані слова, на своєму сайті він закликав до пожертв на свою президентську кампанію в 2024 році. Трамп знову балотуватиметься в президенти, "щоб зробити Америку знову великою", - заявив він під схвальні вигуки його політичних прихильників, які зібралися в гольф-клубі політика в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Представників ЗМІ, які за оцінками Трампа розповсюджують фейки про нього, не було запрошено на захід.

Провідний американський експерт щодо Трампа журналістка New York Times Меггі Габерманн, неодноразово і вражаюче описувала колишнього президента як людину, яка за неясних обставин завжди йде навпролом. Такою є ситуація і сьогодні. Для Трампа цілком логічно балотуватися саме зараз після того, як американські виборці відкинули його кандидатів на проміжних виборах у США.

Туга республіканців за нормальностю

Особливо в так званих штатах, що коливаються, - Мічиган, Арізона і Невада, які іноді підтримують то демократів, то республіканців, навіть фанати Трампа не хотіли віддавати свій голос тому, хто чіпляється за брехню про вкрадені президентські вибори 2020 року. Провідні республіканці також говорять про "перемогу нормальності" на виборах до Конгресу. Але Трамп давно став частиною нормального життя Республіканської партії.

Міхаела Кюфнер, журналістка DW Фото: DW

Його, ймовірно, найсерйозніший суперник у боротьбі за висування кандидатом від республіканців на президентських виборах 2024 року, нещодавно переобраний губернатор Флориди Рон ДеСантіс, був висунутий самим Трампом. "Трамп із мізками" - так тепер відкрито називають ДеСантіса. Але немає нічого ненависнішого для Трампа, ніж коли хтось наважується вийти з його тіні. Обурений, він називає губернатора "лицемірним" з того часу, як той почав виступати в якості його можливого суперника.

Майк Пенс, колишній віце-президент Трампа, також готується до того, щоб самому зайняти Овальний кабінет. "Хай допоможе мені Бог" - так називається його книга, яка виходить цього тижня і супроводжується кількома інтерв'ю, в яких політик "розкриває" загрозу, що походила від Трампа 6 січня 2021 року, в день штурму Капітолію. Безліч суперників у власній партії, погані результати його кандидатів на проміжних виборах, а до того ж низка розслідувань щодо нього, включаючи спробу маніпулювання виборами в штаті Джоржія і ймовірно незаконно винесені з Білого дому абсолютно секретні документи, знайдені на його гольф-курорті Мар-а-Лаго. За законами політичної логіки, начебто, все говорить проти Трампа.

Розкольник Трамп

Але саме ці закони він сам неодноразово переписував. Його політична зброя - розкол. І якщо гра піде за його сценарієм, то судові позови проти нього стануть його боєприпасами. Бо він посилатиметься на них як на доказ свого "переслідування". За опитуваннями, близько третини виборців-республіканців вірять у це. Незважаючи на всі розчарування у Трампі та в лавах самих республіканців, вони згуртовано його підтримують. Ціла когорта республіканців сьогодні почувається зобов'язаною вберегти партію від Трампа у 2024 році. Але це може призвести до зворотного результату.

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Адже зрештою третини цілком може бути достатньо для перемоги на праймеріз. І навіть якщо ні, він все одно переміг, тому що зрозуміло одне: Дональд Трамп деформував Республіканську партію за своїм образом та подобою. Вона більше не впізнає себе. Трампізм став постійним явищем у політиці США. Навіть незалежно від політика, який його створив, він підживлюється розколом американського суспільства. Зрештою стабільність Заходу та демократії у світі залежить від можливості подолати цей розкол. Політичні демони Трампа можуть бути переможені лише мовчазною більшістю. Проміжні вибори щойно показали, що таке все ще існує у різних політичних таборах.

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