Трамп програв суд у справі про зберігання таємних документів

Апеляційний суд в Атланті визнав, що обшук у резиденції експрезидента США Мар-а-Лаго не був порушенням його прав.

Федеральний апеляційний суд США в Атланті відхилив 1 грудня клопотання адвокатів колишнього президента США Дональда Трампа, яке мало на меті заблокувати вивчення слідством документів, вилучених з резиденції експрезидента Мар-а-Лаго у серпні. Суд також вирішив, що обшук у резиденції не порушив прав Трампа.

"Приведення у виконання ордера на обшук у будинку колишнього президента - справді непересічна подія. Однак це не дає право міністерству юстиції втручатися в хід слідчих дій, що продовжуються", - зазначив суддя.

Апеляційний суд також анулював ухвалу судді з Флориди, відповідно до якої для вивчення документів мав бути призначений спеціальний експерт. На думку суду, це лише сповільнило б і ускладнило б роботу слідства.

Обшук у Трампа

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) провело обшук резиденції Трампа 8 серпня. Пізніше федеральний суд у Флориді розсекретив ордер на обшук і кілька супровідних документів, з яких випливало, що в Мар-а-Лаго зберігалося понад 11 тисяч різних урядових документів.

З них 18 мали гриф "цілком таємно", 54 - "таємно" і 31 - "конфіденційно". Крім того, виявили 48 порожніх тек, помічених як такі, що містять секретну інформацію, і ще 40, де згідно з позначкою, скоріше за все, трималися конфіденційні документи.

Секретні документи зберігалися безсистемно, упереміш із предметами повсякденного побуту. Так, в одній коробці виявили 30 газетних вирізок за період з 2008 по 2019 рік, три "предмети одягу", книгу, 11 документів з позначкою "конфіденційно" та 21 - з позначкою "таємно".

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Порушення трьох законів

Коли строк його президентства добігав кінця, Трамп забрав ці документи з собою, хоча за законом президенти США, які залишають посаду, зобов'язані здавати всі офіційні папери до Національного архіву.

Зараз міністерство юстиції США розслідує можливі порушення Трампом трьох законів, зокрема закону про шпигунство, одне з положень якого забороняє володіння інформацією, яка стосується національної безпеки. Також ідеться про можливе порушення закону, згідно з яким свідоме знищення, приховування чи фальсифікація документів із наміром перешкодити розслідуванню є злочином.

Сам Трамп вважає обшук політично мотивованим і звинувачує демократів на чолі з чинним президентом США Джо Байденом у зловживанні системою правосуддя.

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