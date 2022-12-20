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Засідання Комісії палати представників з розслідування штурму Капітолія
Засідання Комісії палати представників з розслідування штурму КапітоліяФото: Jonathan Ernst/REUTERS
ПолітикаСполучені Штати Америки

У США прокурорам рекомендують висунути обвинувачення Трампу

Олена Перепадя
1 год. тому

Комісія Палати представників з розслідування штурму Капітолія рекомендує міністерству юстиції США висунути експрезиденту Дональду Трампу обвинувачення у чотирьох злочинах.

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Комісія Палати представників (нижньої палати Конгресу. - Ред.), що розслідувала штурм Капітолія 6 січня 2021 року, рекомендувала 19 грудня міністерству юстиції США висунути колишньому президенту Дональду Трампу обвинувачення у вчиненні чотирьох злочинів, повідомляє агенція Reuters.

На думку Комісії, Трамп може бути обвинувачений у перешкоджанні офіційній роботі Конгресу, змові з метою шахрайства щодо федерального уряду, змові для надання неправдивих свідчень та підбурюванні до заколоту з застосуванням насильства.

Це перший випадок в історії США, коли Конгрес рекомендує розпочати кримінальне переслідування щодо експрезидента.

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Після оголошення рішення Комісії Трамп назвав усі звинувачення проти себе "сфальшованими". "Уся ця справа з переслідуванням мене є тим самим, чим був імпічмент - упередженою спробою відсунути мене і Республіканську партію на другий план", - цитує експрезидента агентство AFP. Він нагадав, що у рамках процедури імпічменту ці звинувачення були розглянуті та зняті з нього.

Рекомендація з боку Конгресу формально не зобов'язує міністерство юстиції до вжиття певних заходів, рішення про висунення обвинувачень залишається за прокурорами.

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Нагадаємо, радикально налаштовані прихильники Трампа, який програв вибори президента США, після його промови на мітингу у Вашингтоні 6 січня 2021 року прорвалися до Капітолія та перервали спільне засідання Сенату (верхньої палати парламенту. - Ред.) та Палати представників.

Під час штурму у ході зіткнень нападників з поліцією загинули п'ятеро людей, серед них - один правоохоронець, ще двоє поліцейських вчинили згодом самогубство. Після заворушень затримали близько 50 людей, кільком з них поред'явили обвинувачення. 

Розслідування Комісії Палати представників тривало 18 місяців, за цей час проведено понад тисячу допитів свідків і зібрано сотні тисяч документів, зазначає Reuters.

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