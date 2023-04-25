Байден іде на другий президентський термін

Джо Байден офіційно заявив, що переобиратиметься на другий президентський термін у США. Він вважає, що американці зараз повинні ставати на захист демократії.
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Президент США Джо Байден у вівторок, 25 квітня, офіційно оголосив свій намір переобратися на другий президентський термін на виборах у 2024 році
Про це Байден заявив у відео, яке було оприлюднено у його Twitter. "У кожного покоління настає момент, коли доводиться ставати на захист демократії. Відстоювати свої фундаментальні свободи. Я вважаю, що це наш час", - йдеться у описі ролика.
"Коли я балотувався в президенти чотири роки тому, я сказав, що ми боремося за душу Америки. І ми все ще живі", - сказав він у відео, яке розпочалося із зображень штурму Капітолія 6 січня 2021 року та активістів за права на аборт, які протестують перед Верховним судом США.
"Питання, з яким ми стикаємося, полягає в тому, чи буде у нас у майбутні роки більше свободи або менше свободи. Більше прав або менше", - говорить Байден за кадром. "Я знаю, якою має бути відповідь, і я думаю, що Ви також", - сказано у відео.
Джо Байден виграв президентські вибори 2020 року проти республіканця Дональда Трампа, який на той час обіймав посаду президента США. Байден перебуває на посаді з січня 2021 року. Він став найстаршим президентом в американській історії.
На момент виборів 2024 року Байдену виповниться 81 рік.
Президентські вибори відбудуться у США 5 листопада 2024 року. Про свій намір брати участь у них заявив і колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.