Байден іде на другий президентський термін

Джо Байден офіційно заявив, що переобиратиметься на другий президентський термін у США. Він вважає, що американці зараз повинні ставати на захист демократії.

Президент США Джо Байден у вівторок, 25 квітня, офіційно оголосив свій намір переобратися на другий президентський термін на виборах у 2024 році

Про це Байден заявив у відео, яке було оприлюднено у його Twitter. "У кожного покоління настає момент, коли доводиться ставати на захист демократії. Відстоювати свої фундаментальні свободи. Я вважаю, що це наш час", - йдеться у описі ролика.

"Коли я балотувався в президенти чотири роки тому, я сказав, що ми боремося за душу Америки. І ми все ще живі", - сказав він у відео, яке розпочалося із зображень штурму Капітолія 6 січня 2021 року та активістів за права на аборт, які протестують перед Верховним судом США.

"Питання, з яким ми стикаємося, полягає в тому, чи буде у нас у майбутні роки більше свободи або менше свободи. Більше прав або менше", - говорить Байден за кадром. "Я знаю, якою має бути відповідь, і я думаю, що Ви також", - сказано у відео.

Читайте також: Племінник Кеннеді висунув свою кандидатуру на вибори президента США

Джо Байден виграв президентські вибори 2020 року проти республіканця Дональда Трампа, який на той час обіймав посаду президента США. Байден перебуває на посаді з січня 2021 року. Він став найстаршим президентом в американській історії.

На момент виборів 2024 року Байдену виповниться 81 рік.

Президентські вибори відбудуться у США 5 листопада 2024 року. Про свій намір брати участь у них заявив і колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

Читайте також: Джо Байден заявив про плани на майбутнє