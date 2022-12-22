Зеленський та Байден - об'єднані проти російської агресії

Президенти України та США Володимир Зеленський і Джо Байден під час зустрічі у Вашингтоні 21 грудня 2022 року Фото: Andrew Harnik/AP/picture alliance

Нормальною закордонною поїздкою це явно не назвеш. Посеред нової фази ескалації російської загарбницької війни проти України Володимир Зеленський неочікувано та на короткий час залишив країну - вперше від початку війни понад 300 днів тому. Український президент зустрівся із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. Під час переговорів зі своїм американським колегою та у виступі перед Конгресом США він наполегливо закликав надати Україні додаткову допомогу. Політичну, але передусім військову - аби Україна надалі могла ефективно протистояти російській агресії.

З огляду на відсутність успіхів на фронті на сході та півдні України Росія тепер систематично руйнує українські системи енерго- та водопостачання. Мета - аби люди цієї зими були без електрики, тепла та води. І російські крилаті та балістичні ракети й безпілотники влучають не лише по інфраструктурі, але й по житлових будинках - зараз уже по всій країні. Для України та її жителів ідеться про виживання у прямому сенсі цього слова.

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Зеленський демонструє впевненість

Президент Зеленський перебуває під надзвичайним тиском. Добре помітно було, наскільки напруженим він виглядав під час візиту до Вашингтона. "Україна не впала, Україна живе та процвітає", і вона переможе в цій війні з допомогою ззовні - так звучало його послання Конгресу. Його сприйняли з величезними оваціями. Це стало сигналом єдності та рішучості, спрямованим передусім Москві. США та їхні союзники надалі стоять на боці України. Росія не зможе посіяти розбрат між Україною та її партнерами.

Керівник української редакції DW Бернд Йоганн

Україні зрозуміло, що США підтримують її найбільше у світі. Від першого дня війни США на чолі із Джо Байденом узяли на себе роль лідера. Без американського лідерства допомога Україні від інших країн у будь-якому разі була б набагато слабшою. Передусім це стосується постачання зброї. Впливові європейські країни, серед яких і Німеччина, у цьому питанні довго тягнули час. Вони роблять це й досі. Лише коли США роблять крок уперед, інші слідують за ними.

Сигнал США та Європі

Але і в США, передусім серед республіканців, є дедалі більше голосів, які замість нової допомоги Україні воліли би краще інвестувати гроші у власній країні. Привіт від руху "Америка передусім". Джо Байден та його уряд стоять на боці України. Але і вони після проміжних виборів до Конгресу в листопаді відчувають на собі тиск. Конгрес США невдовзі має голосувати щодо пакета гуманітарної та військової допомоги Україні обсягом 42,3 мільярда євро. Величезні овації від американських парламентарів під час виступу Зеленського перед Конгресом - хороший знак.

Український президент не поводився у Вашингтоні як прохач, але і йому зрозуміло, що ані США, ані європейці чи інші союзники України не хочуть безпосередньо бути втягнутими в російську війну проти України у військовому сенсі. Байден відкрито сказав про це під час спільної пресконференції з Зеленським. Оборонні озброєння, артилерійські системи, боєприпаси тощо постачатимуться стільки, скільки буде потрібно. Але далекобійну артилерію, якої просить Київ і якою Україна могла б атакувати військові аеродроми, з яких стартують російські бомбардувальники, Вашингтон, радше за все, не надасть. Це ще один результат поїздки Зеленського.

Під час виступу Володимира Зеленського в Конгресі йому аплодували стоячи Фото: Win McNamee/Getty Images

Зробити небо над Україною більш безпечним

Натомість має бути посилено обороноздатність України. США передадуть Києву свою систему протиповітряної оборони Patriot. Київ, зрозуміло, хоче мати більше таких систем. Адже однієї системи достатньо лише для того, щоб захистити одне місто. Та все ж ця допомога - більше, ніж символічний акт. Це ще один крок до безпечнішого неба над Україною. Таким чином США посилюють міжнародну допомогу в питанні протиповітряної оборони. Зенітні самохідні установки Gepard та система IRIS-T, які Україна отримала від Німеччини, приміром, уже зараз рятують життя в Україні.

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Реакція Москви у відповідь на візит Зеленського до Вашингтона абсурдна. Надання системи Patriot не є ескалацією. Цей зенітно-ракетний комплекс допомагає Україні у самообороні. Окрім того, німецькому урядові варто було би ще раз задуматися. Берлін пообіцяв надати Польщі систему Patriot, яку б Варшава хотіла віддати Україні. Але Німеччина виступила проти.

У Німеччини небагато таких систем. Але вона могла б передати Україні одну з них. Там "Патріоти" потрібні негайно. Як і США на чолі з Джо Байденом, які роблять усе можливе, Берлін теж повинен робити більше, аби рятувати життя в Україні.