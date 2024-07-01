ЗМІ: Сім'я закликала Байдена лишитися в президентській гонці

81-річний Джо Байден провально виступив на передвиборчих теледебатах із Дональдом Трампом. З того часу у Демократичній партії США посилилася дискусія щодо доцільності заміни його кандидатури на виборах.

Члени родини закликали президента США Джо Байдена не відмовлятися від боротьби за переобрання, попри його провальний виступ на нещодавніх теледебатах із його суперником, республіканцем Дональдом Трампом. Родичі під час сімейної зустрічі в заміській резиденції Байдена в Кемп-Девіді під Вашингтоном запевнили 81-річного главу держави у беззастережній підтримці, повідомила у неділю, 30 червня, американська телекомпанія CNN з посиланням на два джерела.

Газета The News York Times, посилаючись на джерела в оточенні президента, також повідомила, що родина закликала Байдена не знімати свою кандидатуру попри катастрофічний виступ на теледебатах.

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Видання Politico повідомляє, що родичі поклали велику частку відповідальності за провал Байдена на його радників. В результаті Байден, на їхню думку, виявився не готовим активніше критикувати Трампа і надто зосередився на тому, щоб оборонятися замість того, щоб розповісти про своє бачення другого терміну свого президентства. Раніше ЗМІ повідомляли, що сім'я може спробувати переконати Байдена відмовитися від подальшої боротьби за переобрання.

Спроби Білого дому розрядити ситуацію

Джо Байден зустрівся із сім'єю в Кемп-Девіді наприкінці минулого тижня, після цілої серії запланованих раніше передвиборних заходів. Білий дім намагався розвіяти враження, що зустріч із родичами була кризовою зустріччю. До програми включили фотосесію, проведену відомою фотографкою Енні Лейбовіц, й діти та онуки президента спеціально приїхали, щоб взяти у ній участь.

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Байден повертається до Білого дому у понеділок, 1 липня. Окрім інших заходів, заплановано зустрічі президента з фінансовими донорами Демократичної партії на виборах.

Чинний президент, як і його попередник на посаді Дональд Трамп, сподівається на переобрання в листопаді. Донедавна створювалося враження, що боротьба буде майже рівною. Але провальний виступ Байдена на теледебатах увечері 28 червня викликав у США широкі дебати про те, чи здатний він все ще виконувати функції президента і чи не слід йому поступитися місцем молодшому кандидату.