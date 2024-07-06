Байден підтвердив, що залишається в президентських перегонах

Президент США Джо Байден спростував можливість виходу з президентських передвиборних перегонів. "Дозвольте мені сказати це настільки однозначно, наскільки я можу. Я чинний президент Сполучених Штатів. Я кандидат від Демократичної партії. Я залишаюся в гонці", - написав Байден у п'ятницю, 5 липня, в соціальній мережі X.

Через деякий час він опублікував таке повідомлення. "Я не дозволю одній півторагодинній дискусії звести нанівець три з половиною роки роботи. Я залишаюся в гонці і переможу Дональда Трампа", - наголосив американський президент.

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Байден запевнив, що з дистанції не зійде

В інтерв'ю телеканалу АВС ввечері 5 липня Байден також підтвердив свій намір далі змагатися в президентських перегонах, при цьому іронічно заявивши, що зійде з дистанції, якщо до нього прийде Господь Всемогутній та скаже зробити саме так. "Якби Господь Всемогутній зійшов і сказав би - Джо, зійди з перегонів - я б зійшов із перегонів", - сказав Байден у відповідь на запитання ведучого, чи залишить він виборчу кампанію, якщо стане зрозуміло, що він не зможе перемогти Дональда Трампа.

І сам же Байден продовжив: "Господь Всемогутній не зійде". На що ведучий зазначив, що Господь, можливо, і не зійде, але чи дослухається Байден союзників та однопартійців, якщо вони висловлять стурбованість та попросять про це.

У відповідь президент коротко зауважив, що "цього не станеться", цитує "Укрінформ".

Раніше у цей день група впливових бізнесменів та громадських діячів надіслала президенту США Джо Байдену лист із закликом припинити боротьбу за переобрання.

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Розгромні дебати для Байдена

Минулого тижня між Байденом та Дональдом Трампом відбулися телевізійні дебати, перемогу у яких, за оцінкою переважної частини глядачів, здобув саме колишній президент США.

Від самого початку голос Байдена звучав крихко, 81-річний президент, на темі віку якого спекулюють упродовж всієї кампанії, виглядав в ефірі украй слабким.

Старший радник президента Барака Обами до 2011 року Девід Аксельрод сказав в ефірі телеканалу CNN, що Байден не справляв враження енергійної людини і навіть часом видавався трохи дезорієнтованим. Хоча Трамп, якому 78 років, лише на кілька років молодший за Байдена, на екрані він виглядав молодшим за нинішнього президента на десятки років, додав Аксельрод.