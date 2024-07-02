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Когнітивний тест не є необхідним для Байдена - Білий дім

Дмитро Шварц
2 липня 2024 р.

Адміністрація президента США не убачає підстав для перевірки розумових здібностей Джо Байдена, заявила речниця Білого дому. За її словами, глава держави "знає, як повернутися".

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Теледебати між Дональдом Трампом та Джо Байденом
У Білому домі переконані, що Байден "знає, як повернутися" після дебатів з ТрампомФото: Brian Snyder/REUTERS

Президент США Джо Байден може відновитися після невдалого виступу на дебатах проти Дональда Трампа минулого тижня і йому не потрібно доводити свої когнітивні здібності. Про це на брифінгу у вівторок, 2 липня, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Він знає, як повернутися", - сказала Карін Жан-П'єр журналістам і додала, що медична команда президента раніше заявила, що когнітивний тест для 81-річного Байдена "не є виправданим, в ньому немає необхідності".

Також речниця Білого дому зазначила, що дебати для Байдена були "не дуже гарним вечором", проте наголосила, що перед ними він застудився, тому мав хрипкий голос. Крім цього, Карін Жан-П'єр зазначила, що президент "знає, як виконувати роботу" та вміє "підніматися, коли тебе збили з ніг".

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Заклик зняти кандидатуру

Тим часом представник Демократичної партії від Техасу у Палаті представників Ллойд Доггетт став першим у партії, який публічно закликав президента зняти свою кандидатуру на пост президента, посилаючись на те, що Байден не зміг "ефективно захистити свої численні досягнення" в дебатах проти Трампа. За його словами, Байден повинен "ухвалити болісне і важке рішення про вихід".

"Моє рішення оприлюднити ці рішучі застереження не легковажне і жодним чином не применшує моєї поваги до всього, чого досяг президент Байден", - зазначив Доггетт.

Розгромні дебати для Байдена

Минулого тижня між Джо Байденом та Дональдом Трампом відбулися телевізійні дебати, перемогу у яких, за оцінкою переважної частини глядачів, здобув саме колишній президент США

Від самого початку голос Байдена звучав крихко, 81-річний президент, на темі віку якого спекулюють упродовж всієї кампанії, виглядав в ефірі украй слабким. 

Старший радник президента Барака Обами до 2011 року Девід Аксельрод сказав в ефірі телеканалу CNN, що Байден не справляв враження енергійної людини і навіть часом видавався трохи дезорієнтованим. Хоча Трамп, якому 78 років, лише на кілька років молодший за Байдена, на екрані він виглядав молодшим за нинішнього президента на десятки років, додав Аксельрод.

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