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ПолітикаСполучені Штати Америки

Замах на Трампа: У стрільця знайшли вибухівку

Олександра Іванова | Олена Перепадя
14 липня 2024 р.

"Матеріали для виготовлення бомб" були виявлені в автомобілі Томаса Метью Крукса та у нього вдома, пише агенція AP з посиланням на правоохоронні органи США.

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Дональд Трамп під час виступу у Пенсильванії
Дональд Трамп під час виступу на передвиборному мітингу у ПенсильваніїФото: Gene J. Puskar/AP Photo/picture alliance

 В автомобілі у чоловіка, який, за даними влади США, стріляв у експрезидента країни Дональда Трампа на передвиборному мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, були вибухові пристрої. Про це повідомляють газета The Wall Street Journal та телеканал CNN у неділю, 14 липня, із посиланням на джерела, знайомі з ходом розслідування замаху.

Автомобіль, за кермом якого був 20-річний Томас Метью Крукс, 13 липня був припаркований поблизу місця проведення передвиборного мітингу Трампа, наводить WSJ слова своїх співрозмовників.

Тим часом, агенція AP повідомляє з посиланням на правоохоронні органи США, що "матеріали для виготовлення бомб" були виявлені як в автомобілі підозрюваного у скоєнні замаху на Трампа, так і в нього вдома.

За даними WSJ, зброя, використана для замаху на колишнього президента - напівавтоматична гвинтівка AR-15 - була законно придбана батьком стрільця. Цю інформацію поширив телеканал ABC News.

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Замах на Дональда Трампа у Пенсильванії

В експрезидента США, республіканця Дональда Трампа вистрілили 13 липня під час його виступу на передвиборному мітингу в Батлері, штат Пенсильванія. Куля потрапила у верхню частину правого вуха політика.

Внаслідок стрілянини загинув один із відвідувачів мітингу, ще двоє людей  поранені. За даними ЗМІ, вони перебувають у критичному стані. Нападника, якого згодом ідентифікували як 20-річного жителя міста Бетел-Парк у Пенсильванії Томаса Метью Крукса, застрелили спецслужби.

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