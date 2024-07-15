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Замах на Трампа: фоторепортаж з місця подій

Кетрін Шер | Валерій Сааков
15 липня 2024 р.

Замах на експрезидента США Дональда Трампа став шоком для всього світу. Як розвивались події 13 липня 2024 року - у фотодобірці DW.

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Порожні трибуни в містечку Батлер (Пенсильванія), де під час передвиборчого заходу республіканців 13 липня 2024 року було вчинено замах на Дональда Трампа
Після замаху на Дональда Трампа - порожні трибуни в містечку Батлер (Пенсильванія), де 13 липня відбувався передвиборчий захід республіканцівФото: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Невдовзі після того, як Дональд Трамп розпочав свою промову, на передвиборчому мітингу в Пенсильванії пролунала серія гучних пострілів. Тілоохоронці вивели експрезидента зі сцени після того, як куля зачепила його праве вухо. 

Двоє людей, присутніх на мітингу, були серйозно поранені, а один загинув. Нападник мертвий, його застрелили агенти служби безпеки. ФБР кваліфікує напад як "замах на вбивство".

Пропонуємо огляд подій у фотографіях: 