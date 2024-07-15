Замах на Трампа: фоторепортаж з місця подій

Замах на Трампа: фоторепортаж з місця подій15 липня 2024 р.
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Невдовзі після того, як Дональд Трамп розпочав свою промову, на передвиборчому мітингу в Пенсильванії пролунала серія гучних пострілів. Тілоохоронці вивели експрезидента зі сцени після того, як куля зачепила його праве вухо.
Двоє людей, присутніх на мітингу, були серйозно поранені, а один загинув. Нападник мертвий, його застрелили агенти служби безпеки. ФБР кваліфікує напад як "замах на вбивство".
Пропонуємо огляд подій у фотографіях: