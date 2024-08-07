Кандидат у віцепрезиденти США Волз розкритикував Трампа

Камала Гарріс уперше виступила на мітингу разом із кандидатом у віцепрезиденти Тімом Волзом. За словами губернатора Міннесоти, Дональд Трамп не має уявлення, що значить служити нації.

Кандидатка від Демократичної партії на виборах президента США і віцепрезидентка країни Камала Гарріс уперше виступила на передвиборчому мітингу з губернатором Міннесоти Тімом Волзом, якого вона обрала як претендента на посаду віцепрезидента. У своєму виступі у Філадельфії (штат Пенсільванія) у вівторок, 6 серпня, Волз різко розкритикував кандидата на найвищу державну посаду від республіканців Дональда Трампа, заявивши, що він сіє в країні "хаос і розкол".

"Наша кампанія - боротьба за майбутнє"

За його словами, Трамп не має поняття про те, що означає служити нації, "тому що занадто зайнятий служінням самому собі". За свій термін на посаді глави Білого дому він довів економіку до краху, заявив Волз перед 10 тисячами присутніх. Крім того, під час президентства республіканця у Сполучених Штатах зросла кількість насильницьких злочинів - не рахуючи тих злочинів, які скоїв сам Трамп, додав він.

Водночас Волз підкреслив, що передвиборча кампанія демократів - це не боротьба проти Дональда Трампа. "Наша кампанія - це боротьба за майбутнє", - пояснив він.

Своєю чергою Гарріс зазначила, що вона та її партнер на виборах борються за майбутнє, в якому захищатимуть фундаментальні свободи. Вона висловила впевненість, що Волз стане лідером, "який об'єднає націю і просуватиме її вперед". Вона назвала губернатора Міннесоти борцем за середній клас, патріотом, який, як і вона, вірить у надзвичайні перспективи Америки.

Кандидат на посаду віцепрезидента від демократів - прихильник України

Раніше того ж дня Гарріс оголосила про свій вибір. "З гордістю повідомляю, що я попросила Тіма Волза стати моїм партнером по виборах", - написала вона в соцмережі X. Віцепрезидентка ухвалила це рішення після підсумкової зустрічі у своїй резиденції на території Військово-морської обсерваторії США. За даними джерел CNN, у Гарріс і Волза під час спілкування виникло взаєморозуміння, і зрештою рішення було ухвалено на його користь. На останньому етапі Гарріс обирала між Волзом і губернатором штату Пенсільванія Джошуа Шапіро, уточнило агентство Reuters.

60-річний Тім Волз - ветеран Нацгвардії Сполучених Штатів (резерву Збройних сил) і колишній учитель. У 2006 році його вперше обрали до Палати представників Конгресу США, після чого переобирали ще п'ять разів. З 2019 року на посаді губернатора Волз просував прогресивний соціоекономічний порядок денний, що охоплював безоплатні шкільні обіди, заходи для боротьби зі зміною клімату, зниження податків для середнього класу і збільшення оплачуваної відпустки для службовців у Міннесоті.

Крім того, Волз висловлювався на підтримку України. У лютому 2024 року він повідомив, що відвідав українське посольство в США з метою встановити партнерство між державним, приватним і академічним секторами Міннесоти і Чернігівської області.

Офіційне висунення Гарріс відбудеться наприкінці серпня

З'їзд Демократичної партії відбудеться з 19 по 22 серпня в Чикаго. Однак голосування на ньому після дострокового офіційного затвердження кандидатури Гарріс буде просто формальністю.

Вибори президента США відбудуться 5 листопада. Чинний президент Джо Байден на тлі побоювань щодо його здоров'я, зокрема від соратників по Демократичній партії, 21 липня оголосив про вихід із президентських перегонів і запропонував як заміну Камалу Гарріс. Та погодилася балотуватися на вищу державну посаду та отримала достатню підтримку для офіційного висунення делегатами-демократами на національному з'їзді.