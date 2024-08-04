Трамп привітав Путіна з "вигідним і хитрим" обміном в'язнями

Дональд Трамп вважає, що Володимир Путін уклав вигідну для Росії угоду з Заходом щодо обміну ув'язненими, перехитривши американських чиновників.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп привітав президента Росії Володимира Путіна з обміном ув'язненими між РФ і Заходом, який відбувся цього тижня, заявивши, що той перехитрив американських чиновників.

"Я хотів би привітати Володимира Путіна з тим, що він уклав ще одну вигідну угоду. Боже, ми укладаємо жахливі, жахливі угоди. Приємно говорити, що ми повернули людей, але чи не створює це поганий прецедент", - цитує Трампа The Washington Post у неділю, 4 серпня.

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Великий обмін між Заходом і РФ

У рамках обміну ув'язненими з країнами Заходу 1 серпня РФ звільнила американських журналіста Евана Гершковича та колишнього військового Пола Вілана, п'ятьох громадян Німеччини та низку російських опозиційних політиків.

Росії ж видали 10 її засуджених у США та Європі агентів, зокрема Вадима Красікова, який відбував довічне ув'язнення в Німеччині за вбивство чеченського командира Зелімхана Хангошвілі. Путін особисто зустрічав їх в аеропорту.

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