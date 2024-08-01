Байден похвалив Шольца за поступку для обміну в'язнями з РФ

Байден похвалив Шольца за поступку для обміну в'язнями з РФ1 серпня 2024 р.
Президент США Джо Байден подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу (Olaf Scholz) за його внесок в обмін ув'язненими між Росією та Заходом.
"Я особливо вдячний канцлеру. Вимоги, які Росія висувала мені, вимагали значних поступок з боку Німеччини, на які вона спочатку не була готова піти. Але зрештою Німеччина зробила свій внесок (...) Це важливо - мати відносини. Це дійсно важливо. Ці речі мають значення", - сказав Байден на пресконференції в четвер, 1 серпня.
В рамках угоди Німеччина звільнила засудженого агента російських спецслужб Вадима Красікова, який відбував довічне ув'язнення за вбивство в Берліні чеченського командира Зелімхана Хангошвілі.
На запитання, що Німеччина вимагала в обмін від США, Байден відповів: "Нічого".
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Шольц: Звільнення Красікова - важке рішення
Згодом Шольц повідомив, що Байден зателефонував йому, щоб подякувати за допомогу.
"Звільнення російського вбивці було важким рішенням", - визнав він на пресконференції в аеропорту "Кельн-Бонн", куди о 23:00 за німецьким часом (опівночі за київським) має прибути літак зі звільненими Росією в рамках обміну.
"Для нас важливо мати зобов'язання перед німецькими громадянами, а також проявити солідарність зі США", - пояснив канцлер.
За його словами, рішення ухвалили спільно з зацікавленими органами та урядовою коаліцією, а опозицію проінформували заздалегідь.
Раніше німецькі ЗМІ написали, що слідчі незадоволені несподіваним звільненням Красікова на волю після інтенсивного розслідування та вироку до довічного ув'язнення, а прокурори вважають це "надмірною поступкою" президенту РФ Володимиру Путіну.
Тим часом Путін особисто зустрів літак із Красіковим, потиснув тому руку та обійняв.