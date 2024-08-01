Байден похвалив Шольца за поступку для обміну в'язнями з РФ

Джо Байден подякував канцлеру Німеччини за "поступку" Росії. Олаф Шольц визнав, що це було "важке рішення", але він проявив солідарність з президентом США.

Президент США Джо Байден подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу (Olaf Scholz) за його внесок в обмін ув'язненими між Росією та Заходом.

"Я особливо вдячний канцлеру. Вимоги, які Росія висувала мені, вимагали значних поступок з боку Німеччини, на які вона спочатку не була готова піти. Але зрештою Німеччина зробила свій внесок (...) Це важливо - мати відносини. Це дійсно важливо. Ці речі мають значення", - сказав Байден на пресконференції в четвер, 1 серпня.

В рамках угоди Німеччина звільнила засудженого агента російських спецслужб Вадима Красікова, який відбував довічне ув'язнення за вбивство в Берліні чеченського командира Зелімхана Хангошвілі.

На запитання, що Німеччина вимагала в обмін від США, Байден відповів: "Нічого".

Читайте також: Дипломатичний подвиг: Байден про обмін ув'язненими з РФ

Шольц: Звільнення Красікова - важке рішення

Згодом Шольц повідомив, що Байден зателефонував йому, щоб подякувати за допомогу.

"Звільнення російського вбивці було важким рішенням", - визнав він на пресконференції в аеропорту "Кельн-Бонн", куди о 23:00 за німецьким часом (опівночі за київським) має прибути літак зі звільненими Росією в рамках обміну.

"Для нас важливо мати зобов'язання перед німецькими громадянами, а також проявити солідарність зі США", - пояснив канцлер.

За його словами, рішення ухвалили спільно з зацікавленими органами та урядовою коаліцією, а опозицію проінформували заздалегідь.

Раніше німецькі ЗМІ написали, що слідчі незадоволені несподіваним звільненням Красікова на волю після інтенсивного розслідування та вироку до довічного ув'язнення, а прокурори вважають це "надмірною поступкою" президенту РФ Володимиру Путіну.

Тим часом Путін особисто зустрів літак із Красіковим, потиснув тому руку та обійняв.