Дипломатичний подвиг: Байден про обмін ув'язненими з РФ

Президент США розкрив деталі великого обміну між Росією та країнами Заходу. Кремль відпустив 16 в'язнів в обмін на 10 своїх агентів, як відбували покарання переважно в Європі.

Президент США Джо Байден офіційно підтвердив, що у четвер, 1 серпня, між країнами Заходу та Росією відбувся обмін ув'язненими, та назвав це "дипломатичним подвигом".

За його словами, з російського ув'язнення звільнили 16 людей: трьох громадян США, одного власника американської грін-картки, п'ятьох громадян Німеччини та сімох росіян, які "були політичними в'язнями у власній країні".

Відповідно, РФ віддали 10 росіян.

США повернули з Росії чотирьох в'язнів

Як ідеться в заяві Білого дому , з Росії повернули трьох громадян США: журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича; колишнього військового Пола Вілана; журналістку татаро-башкирської служби "Радіо Свободи" Алсу Курмашеву.

Також повернули російського опозиційного політика Володимира Кара-Мурзу, який має американську грін-картку (дозвіл на проживання в США).

Кого ще РФ віддала Заходу в рамках обміну

За даними ЗМІ, інших звільнених з Росії доправили в Німеччину. За інформацією німецьких ЗМІ, сьогодні очікується звернення канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) та його зустріч з ними.

Серед них - громадяни Німеччини: заарештований за желейних ведмедиків з канабісом Патрік Шебель (Patrick Schöbel), 19-річний Кевін Лік, Дітер (Демурі) Воронін (Dieter Woronin), велоактивіст Герман Мойжес і звільнений з Білорусі Ріко Кріґер (Rico Krieger).

Щодо російських дисидентів, то йдеться про колишнього депутата Московської міської думи Іллю Яшина, колишніх керівників штабу нині покійного російського опозиціонера Олексія Навального Лілію Чанишеву, Ксенію Фадєєву і Вадима Останіна, правозахисника Олега Орлова, журналіста Андрія Пивоварова та художницю Сашу Скочиленко.

Кого Захід віддав Росії в рамках обміну

Щодо десятьох росіян, то більшість були затримані в країнах Європи, кілька - в США.

Серед них Вадим Красіков - російський агент, який відбував в Німеччині довічне ув'язнення за вбивство чеченського командира Зелімхана Хангошвілі. Артем і Анна Дульцеви (з якими повернули також двох їхніх неповнолітніх дітей), затримані в Словенії за шпигунство на РФ, які видавали себе за громадян Аргентини. Михайло Мікушин, затриманий в Норвегії за шпигунство на користь Росії, який прикидався бразильським академіком. Павло Рубцов, затриманий в Польщі за шпигунство,я кий представлявся іспанським журналістом Пабло Гонсалесом.

Також серед них спецслужбіст Вадим Конощенко, якого етапували з Естонії в США за звинуваченням у допомозі в закупівлях електроніки та обладнання для російського військово-промислового комплексу. Російський хакер, син депутата Державної думи РФ, Роман Селезньов, засуджений в США до 27 років тюрми за кіберзлочини та крадіжку персональних даних. Владислав Клюшин, засуджений в США за IT-злочини, який за даними ЗМІ, є колишнім російським розвідником.