У Казані затримали редакторку Радіо Вільна Європа

Російські правоохоронці затримали журналістку за підозрою у тому, що вона не передала відповідному органу документи для включення до російського реєстру "іноземних агентів".

У столиці російської республіки Татарстан Казані затримали редакторку татаро-башкирської служби Радіо Вільна Європа Алсу Курмашеву, повідомляє у четвер, 19 жовтня, проєкт "Idel.Реалии".

За даними видання, журналістку підозрюють у тому, що вона не передала уповноваженому органу документи для включення до російського реєстру "іноземних агентів". У Слідчому комітеті РФ вважають, що вона нібито мала подати відповідні документи, а міністерство юстиції РФ "за своєю ініціативою не включало журналістку до реєстру".

Яу додають в українській служба "Радіо Свобода", Кумашевій закидають, зокрема, що у вересні 2022 року вона нібито отримала дані про мобілізованих викладачів одного з вишів у Татарстані "з метою підготовки альтернативних аналітичних матеріалів" та передачі їх "профільним міжнародним інстанціям та проведення інформаційних кампаній, що дискредитують Росію".

Курмашевій загрожує п'ять років тюрми

За цими звинуваченнями журналістці загрожує ув'язнення терміном до п’яти років. Як пише "Idel.Реалии", наразі Курмашеву утримують в слідчому ізоляторі, втім вже найближчим часом їй обиратимуть запобіжний захід.

Редакція Радіо Вільна Європа закликає до її звільнення. Як пише видання, журналістка, яка є громадянкою Росії та США, проживала з родиною в Празі. За сімейними обставинами в травні вона приїхала в РФ. За кілька тижнів після цього її затримали в Казанському аеропорту, вилучили російський та американський паспорти, а згодом наклали штраф за неповідомлення російської влади про друге громадянство.

У 2017 році російське міністерство юстиції визнало проєкти татаро-башкирської служби Радіо Вільна Європа - "Idel.Реалії" і Азатлык Радиосы - "іноземними агентами".

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У РФ розширили параметри визначення "іноагентом"

У липні 2022 року президент Росії Володимир Путін підписав новий закон, за яким із грудня того ж року статусом "іноагента" можна наділяти людей і без іноземного фінансування. "Іноагентами" визнаються будь-які російські чи іноземні організації або фізичні особи, якщо вони отримують іноземну підтримку або "перебувають під іноземним впливом", а також ведуть політичну діяльність або збирають відомості про військово-технічну діяльність Росії, які "можна використовувати проти безпеки країни".

Також їм заборонено вести просвітницьку та педагогічну діяльність з неповнолітніми, працювати на державній та муніципальній службі, бути членами виборчкомів та організаторами публічних заходів.

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