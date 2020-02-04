Суд у Москві оштрафував "Радіо Свобода"

Мировий суд у Москві оштрафував видання "Радіо Свобода" на 18 мільйонів рублів (близько 273,5 тисячі євро в перерахунку. - Ред.) за невидалення інформації, доступ до якої "підлягає обмеженню", повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу Тверського суду Москви в понеділок, 16 травня.

"Радіо Свобода" визнане винним у 18 випадках необмеження доступу до належного видалення контенту. За кожен із цих випадків видання отримало штраф в один мільйон рублів, уточнили в суді. Раніше за такі порушення суд вже оштрафував Радіо Свобода на 15 і 12,8 мільйона рублів.

Відмовлялися видаляти інформацію про війну

Йдеться про притягнення "Радіо Свобода" до адміністративної відповідальності за відмову видаляти інформацію про війну Росії проти України та кількість загиблих як серед мирного населення, так і серед російських солдатів. Сайт видання заблокований у Росії з 4 березня 2022 року за, як зазначається в обґрунтуванні Роскомнагляду, "розповсюдження фейків про те, що відбувається на території України".

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Всього з 2021 року щодо створеного в РФ ТОВ "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" та його гендиректора Роскомнаглядом було складено понад 800 протоколів за порушення вимоги про маркування ЗМІ-іноагентів на загальну суму майже 230 мільйонів рублів (майже 3,5 мільйона євро в перерахунку. - Ред.), зазначає "Інтерфакс".

Закон про "фейки" про російську армію

Відразу після початку російського вторгнення в Україну Роскомнагляд попередив ЗМІ, що при висвітленні "ситуації в Україні" допустимо цитувати лише офіційні російські джерела. А якщо ні, то відомство пригрозило блокуваннями й штрафами до 5 мільйонів рублів. У Росії також було ухвалено закон про поширення "фейків" про російську армію та її дискредитацію, що передбачає до 10 років ув'язнення в тому числі громадянам, що публічно висловлюють незгоду з війною.

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Після початку війни практично всі незалежні ЗМІ Росії були заблоковані під приводом поширення хибної інформації про "спеціальну військову операцію".

Як повідомлялось, на початку лютого 2022 року РФ закрила кореспондентський пункт DW у Москві та припинила супутникове та інше мовлення німецької медіакомпанії на російській території. Також співробітників російського бюро DW позбавили акредитації. Рішення російської влади тоді ухвалили у відповідь на заборону супутникової та онлайн-трансляції телеканалу RT DE у Німеччині.