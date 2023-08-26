У РФ оголосили "іноагентом" журналіста DW Костянтина Еггерта

До чергового списку "іноагентів" мін'юсту РФ занесено шістьох громадян і дві організації. Серед них - кореспондент DW у Вільнюсі Костянтин Еггерт.

Міністерство юстиції Росії в п'ятницю, 25 серпня, оголосило "іноземним агентом" кореспондента DW у Вільнюсі та ведучого ток-шоу "вТРЕНДde" Костянтина Еггерта. Крім нього, реєстр фізосіб-"іноагентів" поповнили політолог і публіцист Кирило Рогов, головний редактор історичного журналу "Дилетант" Віталій Димарський, аналітик нафтогазового ринку Михайло Крутіхін, історик і автор фільму "Звичайна денацифікація" Олександр Штефанов і керівник черкеської громадської організації "Хабзе" Мартін Кочесоков.

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Організаціями-"іноагентами" визнано російське інтернет-видання "Довод" і німецьку НКО MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt), що реалізує проєкт My Russian Rights. Остання, як зазначає видання "Медіазона", пов'язана з головою правозахисного руху "Русь Сидящая" Ольгою Романовою.

Противники війни в Україні

За версією мін'юсту РФ, усі фігуранти нового переліку, крім Віталія Димарського і Мартіна Кочесокова, виступали проти військового вторгнення Росії в Україну. Внесення Димарського до реєстру пояснюється тим, що він нібито поширював "недостовірну інформацію" про політику і рішення російської влади, а також про дії російської армії. Кочесокову приписують "заклики до дій, результати яких можуть призвести до порушення територіальної цілісності РФ".

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Зі списку "іноагентів" відомство виключило юридичну особу петербурзького інформаційного агентства "Росбалт" - акціонерне товариство "РС-Балт". Мін'юст РФ пояснив це "припиненням отримання від іноземних джерел грошових коштів".

Закон про "іноагентів" у Росії

Закон про "іноземних агентів" з'явився в Росії 2012 року. Як правило, мін'юст РФ поповнює списки "іноагентів" щотижня, а точніше щоп'ятниці. Статус "іноагента" накладає на людину безліч обов'язків і обмежень.

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З 1 грудня 2022 року закон дозволяє оголошувати "іноагентами" не тільки тих, хто отримує кошти з-за кордону, а й тих, хто отримує іноземну "підтримку", а також "перебуває під іноземним впливом".