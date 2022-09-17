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Максим Галкін (п) і Алла Пугачова
Максим Галкін (п) і Алла Пугачова Фото: Sergei Karpukhin/TASS/dpa/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

У РФ до списку "іноагентів" внесли Максима Галкіна

Сергій Ромашенко | Олександр Куницький
56 хв. тому

Російський шоумен критикував російське збройне вторгнення в Україну та спрямовував кошти на допомогу біженцям. Галкін - вже 23 фізична особа, включена в Росії до списку "іноагентів".

https://www.dw.com/uk/u-rf-rozsirili-spisok-inoagentiv-maksim-galkin-otrimue-dopomogu-vid-ukraini/a-63158799

Міністерство юстиції РФ внесло російського артиста Максима Галкіна до списку фізичних осіб, які виконують функцію "іноземного агента", випливає з реєстру на сайті відомства станом на п'ятницю, 16 вересня. На думку мін'юсту, Галкін веде політичну діяльність і отримує допомогу від іноземного джерела - України.

Галкін став 23-ою людиною, внесеною до списку фізосіб - "іноагентів". Він неодноразово публічно критикував війну Росії проти України. Ще 24 лютого - відразу після початку повномасштабного вторгнення - він написав: "Не передати словами, що я відчуваю! Як це все можливо". Пізніше Галкін почав давати концерти, кошти з яких спрямовувалися на допомогу українським біженцям.

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Російські федеральні телеканали відмовилися від співпраці з Галкіним. Натомість ведучим програми "Сьогодні ввечері" на "Першому каналі", яку вів Галкін, став Микола Цискарідзе. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков на початку вересня сказав, що Галкін робив "дуже погані заяви" і що "йому явно з нами не по дорозі".

Від'їзд із Росії

Максим Галкін разом із дружиною Аллою Пугачовою залишив Росію на початку березня. Співачка казала, що не збирається емігрувати, пояснивши, що поїхала лікуватися та відпочивати до Ізраїлю. Пугачова, на відміну Галкіна, не робила заяв про війну. Вона повернулася до країни у серпні, а Галкін досі перебуває за кордоном.

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У відповідь на критику з боку режисера Микити Міхалкова Пугачова відповіла словами головної героїні його фільму "Раба кохання": "Панове. Панове, ви - звірі. Панове, ви будете прокляті своєю країною, солдати".

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