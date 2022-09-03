У РФ оголосили "іноагентом" Дмитра Гордона

Реєстр "ЗМІ-іноагентів", що складається міністерством юстиції РФ, розширився до 179 людей і юридичних осіб, перелік "фізосіб-іноагентів" - до 19 людей.

Міністерство юстиції Росії в п'ятницю, 2 вересня, внесло до списків "іноагентів" ще 12 людей, а також одне ЗМІ. По шість людей додали до реєстру "фізичних осіб-іноземних агентів" та до списку "ЗМІ-іноагентів".

Список "фізосіб-іноагентів" поповнився зокрема й українським журналістом Дмитром Гордоном. У липні Гордона, якому в РФ закидають розв'язання війни, спричинення ненависті за ознакою національності та поширення фейків про російську армію, оголосили там в розшук. У відповідь на це у коментарі ЗМІ журналіст заявив, що що немає на це жодної реакції, окрім гордості.

Андрій Макаревич теж у списку

До переліку "фізосіб-іноагентів" російське відомство додало також музиканта Андрія Макаревича, російську журналістку Катерину Гордєєву, соратника Олексія Навального Івана Жданова, філантропа Бориса Зіміна та політолога Федора Крашеніннікова. За версією російського мін'юсту, всі вони отримують фінансування з України та займаються політичною діяльністю.

Також до реєстру "ЗМІ-іноземних агентів" внесли артиста Михайла Шаца, колишню московську муніципальну депутатку Юлію Галяміну, головного редактора видання "Новая газета. Европа" Кирила Мартинова, журналіста Сергія Лойка, блогера Кирила Федорова, історика Сергія Медведєва, а також ТОВ "Новини" - юрособу красноярської телекомпанії ТВК.

Тепер реєстр "ЗМІ-іноагентів" налічує 179 медіа, людей та юросіб. Водночас у реєстрі "фізосіб-іноагентів" - 19 людей.

"Так таврують неугодних"

Андрій Макаревич у розмові з телеканалом RTVI заявив, що не планує щось робити у зв'язку із потраплянням до реєстру. На думку Макаревича, у такий спосіб в РФ "таврують неугодних".

Президент Росії Володимир Путін у липні підписав новий закон, за яким із грудня статусом "іноагента" зможуть наділяти людей і без іноземного фінансування. "Іноагентами" визнаватимуть будь-які російські чи іноземні організації або фізичні особи, якщо вони отримують іноземну підтримку або "перебувають під іноземним впливом", а також ведуть політичну діяльність, або збирають відомості про військово-технічну діяльність Росії, які "можна використовувати проти безпеки країни".

"Іноагентам" заборонять вести просвітницьку та педагогічну діяльність з неповнолітніми, працювати на державній та муніципальній службі, бути членами виборчкомів та організаторами публічних заходів. Крім того, чотири чинні реєстри "іноагентів" об'єднають в один.

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