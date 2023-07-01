  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаРосійська Федерація

Бориса Гребенщикова влада РФ оголосила "іноагентом"

Ольга Журавльова
3 год. тому

Мін'юст РФ поповнив список "іноагентів" музикантом БГ, кількома політиками, журналістами та ЗМІ. До реєстру потрапила також "Англо-американська школа" в Москві.

https://p.dw.com/p/4TIYj
Бориса Гребенщикова оголосили в РФ "іноагентом"
Борис ГребенщиковФото: Alexander Ryumin/ITAR-TASS/IMAGO

Лідера гурту "Акваріум" - музиканта Бориса Гребенщикова - було занесено до реєстру "іноагентів", оновленого мін'юстом РФ у п'ятницю, 30 червня.

За даними російського відомства, Гребенщиков надавав фінансову допомогу Україні та засуджував війну Росії проти України. "Здійснював концертну діяльність у закордонних країнах з метою фінансової допомоги Україні. Виступав проти спеціальної військової операції в Україні (офіційна російська назва агресивної загарбницької війни проти України. - Ред.). Отримував підтримку від іноземних джерел. Мешкає за межами Російської Федерації", - йдеться у поясненні мін'юсту РФ.

Читайте також: У РФ визнали музичного критика Троїцького "іноагентом"

Крім музиканта, до списку потрапили видання "Бумага" і Sota.Vision, а також журналісти Олексій Горпінченко та Андрій Караулов, заступник голови московського відділення партії "Яблуко" Андрій Морєв, член фракції "Справедливої Росії" в Мосміськдумі Михайло Тимонов і такий собі "Ф. Гольдшмідт". Онлайн-видання "Важные истории" і "Медуза" припускають, що може йтися про колишнього головного рабина Москви Пінхаса (Філіпа) Гольдшмідта.

Читайте також: У РФ оголосили "іноагентом" Дмитра Гордона

До реєстру "іноземних агентів" мін'юст РФ додав і автономну некомерційну загальноосвітню організацію "Англо-американська школа" в Москві, якій у російському міністерстві закидають "пропаганду ЛГБТ-відносин".

Закон про "іноагентів" у Росії

Законодавство про "іноземних агентів" з'явилося в Росії 2012 року. Як правило, мін'юст РФ поповнює списки "іноагентів" щотижня, щоп'ятниці.

Читайте також: У РФ визнано "іноагентами" журналістку Латиніну і блогера Майкла Накі

З 1 грудня 2022 року закон дає змогу оголошувати "іноагентами" не тільки тих, хто отримує кошти з-за кордону, а й тих, хто отримує іноземну "підтримку", а також "перебуває під іноземним впливом".

Бунт Алли Пугачової небезпечний для Путіна?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Ukraine Kiew | Präsident Wolodymyr Selenskyj

Зеленський звільнив голів чотирьох райадміністрацій Києва

Політика7 хв. тому
1 стор. з 1
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

General Ben Hodges im DW-Interview

Ходжес про ЗАЕС, реакцію НАТО і бунт Пригожина-Суровікіна

Ходжес про ЗАЕС, реакцію НАТО і бунт Пригожина-Суровікіна

Політика23 год. тому18:44 хв.
"Мерсі, Вагнер" - російські найманці здобули популярність у деяких нестабільних регіонах Африки

ПВК "Вагнер" в Африці. Що буде після заколоту Пригожина?

ПВК "Вагнер" в Африці. Що буде після заколоту Пригожина?

Політика18 год. тому
Німецький експерт: Російські мільярди не конфісковуватимуть до кінця війни або вироків у Гаазі

"Російські мільярди поки що не конфіскують"

"Російські мільярди поки що не конфіскують"

Політика20 год. тому
external

Навчання з радіаційної безпеки на випадок теракту на ЗАЕС

Навчання з радіаційної безпеки на випадок теракту на ЗАЕС

Конфлікти21 год. тому02:36 хв.
Спалені автомобілі після заворушень у Неї-сюр-Марн, 29 червня 2023

Франція у вогні: вбивство підлітка й поліцейське насильство

Франція у вогні: вбивство підлітка й поліцейське насильство

Закон і право22 год. тому
Deutschland Ukraine-Krieg - Ausbildung in Grafenwöhr

Як довго США готові ще постачати зброю Україні?

Як довго США готові ще постачати зброю Україні?

Політика30 червня 2023 р.09:59 хв.
На головну сторінку