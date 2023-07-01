Бориса Гребенщикова влада РФ оголосила "іноагентом"

Мін'юст РФ поповнив список "іноагентів" музикантом БГ, кількома політиками, журналістами та ЗМІ. До реєстру потрапила також "Англо-американська школа" в Москві.

Лідера гурту "Акваріум" - музиканта Бориса Гребенщикова - було занесено до реєстру "іноагентів", оновленого мін'юстом РФ у п'ятницю, 30 червня.

За даними російського відомства, Гребенщиков надавав фінансову допомогу Україні та засуджував війну Росії проти України. "Здійснював концертну діяльність у закордонних країнах з метою фінансової допомоги Україні. Виступав проти спеціальної військової операції в Україні (офіційна російська назва агресивної загарбницької війни проти України. - Ред.). Отримував підтримку від іноземних джерел. Мешкає за межами Російської Федерації", - йдеться у поясненні мін'юсту РФ.

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Крім музиканта, до списку потрапили видання "Бумага" і Sota.Vision, а також журналісти Олексій Горпінченко та Андрій Караулов, заступник голови московського відділення партії "Яблуко" Андрій Морєв, член фракції "Справедливої Росії" в Мосміськдумі Михайло Тимонов і такий собі "Ф. Гольдшмідт". Онлайн-видання "Важные истории" і "Медуза" припускають, що може йтися про колишнього головного рабина Москви Пінхаса (Філіпа) Гольдшмідта.

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До реєстру "іноземних агентів" мін'юст РФ додав і автономну некомерційну загальноосвітню організацію "Англо-американська школа" в Москві, якій у російському міністерстві закидають "пропаганду ЛГБТ-відносин".

Закон про "іноагентів" у Росії

Законодавство про "іноземних агентів" з'явилося в Росії 2012 року. Як правило, мін'юст РФ поповнює списки "іноагентів" щотижня, щоп'ятниці.

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З 1 грудня 2022 року закон дає змогу оголошувати "іноагентами" не тільки тих, хто отримує кошти з-за кордону, а й тих, хто отримує іноземну "підтримку", а також "перебуває під іноземним впливом".