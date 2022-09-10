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Юлія Латиніна тепер "іноагентка"
Юлія Латиніна тепер "іноагентка"Фото: Imago/ITAR-TASS
ПолітикаРосійська Федерація

У РФ визнано "іноагентами" Юлію Латиніну і Майкла Накі

Максим Сидоржевський | Олег Соколенко
2 год. тому

Мін'юст РФ включив до реєстру "іноагентів" журналістку Юлію Латиніну, історикиню Тамару Ейдельман та блогера Майкла Накі. ЗМІ-"іноагентами" відомство визнало політолога Валерія Солов'я та компанію Міті Алешковського.

https://www.dw.com/uk/u-rf-viznano-inoagentami-zurnalistku-latininu-i-blogera-majkla-naki/a-63076653

Міністерство юстиції Росії у п'ятницю, 9 вересня, внесло до реєстру фізичних осіб-"іноземних агентів" журналістку Юлію Латиніну, вчену-історикиню Тамару Ейдельман та відомого блогера, автора YouTube-каналу "Популярна політика" Майкла Накі.

Відомство стверджує, що всі вони займаються політичною діяльністю та отримують фінансування з України. Усі троє зараз живуть за кордоном. Ейдельман, як пише "Новая газета. Европа", дізналася про визнання її іноагентом під час власної лекції у Берліні - їй повідомили слухачі із зали.

До списку ЗМІ-"іноагентів" російське міністерство юстиції включило політолога Валерія Солов'я, а також журналістів Олену Шукаєву, яка раніше писала для видання "Новая газета", та Андрія Афанасьєва, котрий працює в проєкті "Сибирь.Реалии". Крім них, до того ж списку потрапило ТОВ "Время колокольчиков", засноване громадським діячем та журналістом Мітею Алешковським - сином Тамари Ейдельман.

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Попереднє поповнення списку "фізособ-іноагентів" мін'юсту РФ відбулося 2 вересня. Тоді до реєстру було внесено 11 осіб, включаючи музиканта Андрія Макаревича, українського журналіста Дмитра Гордона, підприємця та філантропа Бориса Зіміна, а також політолога, колумніста DW Федора Крашеніннікова. За версією російської держави, вони також одержують фінансування з України, займаючись політикою.

Новий закон РФ про "іноагентів"

Президент Росії Володимир Путін у липні підписав закон, згідно з яким із грудня статус "іноагентів" можуть надавати людям і без іноземного фінансування. "Іноагентами" можна буде визнавати будь-які російські чи іноземні організації або фізичні особи, якщо вони отримують іноземну підтримку або "перебувають під іноземним впливом", а також здійснюють політичну діяльність, або збирають відомості про військово-технічну діяльність Росії, що "можна застосувати проти безпеки країни".

"Іноагентам" забороняється здійснювати просвітницьку та педагогічну діяльність з неповнолітніми, працювати на державній та муніципальній службі, бути членами виборчкомів та організаторами публічних заходів.

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