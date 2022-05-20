Гаррі Каспаров і Михайло Ходорковський оголошені в Росії "іноагентами"

Міністерство юстиції Росії у п'ятницю, 20 травня, внесло 13-го чемпіона світу з шахів Гаррі Каспарова до реєстру фізичних осіб, які виконують функції так званих "іноземних агентів". Крім відомого шахіста та критика Кремля, перелік поповнив колишній керівник російської нафтової компанії ЮКОС Михайло Ходорковський.

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Як випливає з реєстру, Каспаров і Ходорковський провадять політичну діяльність, отримуючи "іноземне фінансування" з України. Крім того, мін'юст РФ пов'язав екс-главу ЮКОСу із американським фондом Human Rights Foundation.

Каспаров на момент публікації не прокоментував рішення російської влади. Ходорковський лаконічно написав у мікроблозі Twitter: "Паспорт доброго росіянина "отримано".

Влада РФ нарахувала в країні близько 450 "іноагентів"

Законодавство про "іноземних агентів" з'явилося в Росії у 2012 році. Відтоді до проскрипційних списків було внесено близько 450 організацій та фізичних осіб. Реєстр фізосіб-"іноагентів" було запущено на початку квітня, що стало четвертим подібним переліком поряд зі списком НКО-"іноагентів", ЗМІ-"іноагентів" та незареєстрованих організацій-"іноагентів".

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