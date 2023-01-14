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Артемій ТроїцькийФото: Alexander Demianchuk/dpa/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

У РФ визнали музичного критика Троїцького "іноагентом"

Дмитро Вачедін | Анастасія Шепелева
3 год. тому

Мін'юст Росії розширив реєстр "іноагентів" за рахунок музичного критика Троїцького, який виступав проти війни.

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Російський мін'юст вніс у п'ятницю, 13 січня, музичного критика Артемія Троїцького та актора Артура Смольянінова до реєстру "іноземних агентів". 

Троїцький з 2014 року проживає в Таллінні, де займається викладацькою діяльністю. Уже 24 лютого, у день початку повномасштабного вторгнення в Україну, він виступив проти російської агресії. "Мені дуже шкода Росію, яку я люблю і яку втрачаю. Немає сумнівів, що сучасний світ здолає путінську середньовічну чуму, але хотілося б меншою кров'ю", - написав він того дня.

Артур Смольянінов покинув Росію влітку 2022 року, перед тим давши кілька інтерв'ю з різкою критикою вторгнення РФ в Україну. У жовтні на нього склали протокол про "дискредитацію" російської армії.

На початку січня в інтерв'ю виданню "Новая газета. Європа" він сказав, що якби йому довелося брати участь у війні, він би воював на боці України, і що його не цікавить, "що залишиться від Росії". Крім того, Артур Смольянінов бере участь у перезапуску політично-сатиричного проєкту "Гражданин Поэт" і разом із Чулпан Хаматовою знявся в кліпі групи "Ногу свело" "С Новым годом, сынок", де сімейна пара росіян зустрічає свято з фотокарткою загиблого на війні сина.

Крім Троїцького і Смольянінова, "іноагентами" 13 січня визнали колишнього главу штабу Навального в Пермі Сергія Ухова, блогера і колишнього священика Сергія Кірсанова, юриста Анатолія Фурсова та українського телеведучого Олександра Шелеста.

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