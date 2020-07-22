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Володимир Кара-Мурза

Володимир Кара-Мурза - російський журналіст, теле- та радіоведучий. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Кара-Мурза".

Володимир Кара-Мурза (1959 - 2019) був відомий своїм критичним ставленням до президента Росії Володимира Путіна та методів його правління. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кадиров, санкції США і вибачення Зеленського (відео)

Кадиров, санкції США і вибачення Зеленського (відео) 22.07.2020

Президент Чечні Рамзан Кадиров зажадав від Володимира Зеленського "підтвердити вибачення" за сатиричний ролик ще 2014 року. Тим часом, США запровадили проти Кадирова нові санкції. За що саме?

Санкції проти Кадирова та вимога вибачень від Зеленського (21.07.2020) 21.07.2020

Президент Чечні Рамзан Кадиров знову зажадав від Володимира Зеленського "підтвердити вибачення" за сатиричний ролик ще 2014 року. Тим часом, США запровадили проти Кадирова нові санкції. За що саме?
Критик Кремля: Західні демократії мають називати речі в Росії своїми іменами

Критик Кремля: Західні демократії мають називати речі в Росії своїми іменами 31.03.2017

Затятий критик Кремля Володимир Кара-Мурза-молодший оцінює нещодавні протести у Росії та пропонує країнам Заходу переоцінити своє ставлення до людей при владі у РФ. Він обіцяє продовжити боротьбу за російську демократію.
Російський опозиціонер закинув Заходу подвійні стандарти щодо людей Путіна

Російський опозиціонер закинув Заходу подвійні стандарти щодо "людей Путіна" 31.03.2017

Критик путінського режиму Володимир Кара-Мурза-молодший вважає, що Захід має переглянути ставлення до оточення російського президента заради захисту демократії і прав людини в РФ.
Російський опозиціонер закликав США жорстко протидіяти Путіну

Російський опозиціонер закликав США жорстко протидіяти Путіну 30.03.2017

Вашингтону не слід "сприяти корупції" у владі РФ, заявив російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза-молодший в Сенаті. Він закликав політиків США взаємодіяти з російським громадянським суспільством.
Офіційному слідству в справі вбивства Нємцова в ПАРЄ не довіряють

Офіційному слідству в справі вбивства Нємцова в ПАРЄ не довіряють 26.01.2016

На цьому тижні комітет ПАРЄ призначить спеціального доповідача у справі розслідування вбивства Борис Нємцова.