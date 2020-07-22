Володимир Кара-Мурза - російський журналіст, теле- та радіоведучий. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Кара-Мурза".

Володимир Кара-Мурза (1959 - 2019) був відомий своїм критичним ставленням до президента Росії Володимира Путіна та методів його правління. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.