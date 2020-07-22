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Володимир Кара-Мурза - російський журналіст, теле- та радіоведучий. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Кара-Мурза".
Володимир Кара-Мурза (1959 - 2019) був відомий своїм критичним ставленням до президента Росії Володимира Путіна та методів його правління. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Затятий критик Кремля Володимир Кара-Мурза-молодший оцінює нещодавні протести у Росії та пропонує країнам Заходу переоцінити своє ставлення до людей при владі у РФ. Він обіцяє продовжити боротьбу за російську демократію.