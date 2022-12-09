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Російський опозиційний політик Ілля Яшин
Ілля ЯшинФото: Artyom Geodakyan/ITAR-TASS/imago
ПолітикаРосійська Федерація

Опозиціонера Яшина засудили за "фейки" про армію РФ у Бучі

Сергій Ромашенко | Євгенія Наконечна
2 год. тому

Російського опозиційного політика Іллю Яшина засудили до восьми з половиною років позбавлення волі за розповідь про масові вбивства солдатами РФ мирних жителів у Бучі на Київщині.

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Суд у Москві засудив у п'ятницю, 9 грудня, російського опозиційного політика, колишнього муніципального депутата Іллю Яшина до восьми з половиною років позбавлення волі в колонії загального режиму. Його визнали винним у нібито поширенні "фейків" про армію РФ.

Приводом для порушення кримінальної справи став ефір на YouTube від 7 квітня, де Яшин розповідав про масові вбивства цивільних у Бучі на Київщині російськими солдатами.

Суд вважає, що політик діяв "з мотивів політичної ненависті". Після завершення тюремного строку йому заборонили користуватися інтернетом протягом чотирьох років.

Яшина на суді прийшли підтримати понад 200 прихильників.

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Яшин: Путін веде війну не лише з українцями, а й з росіянами

Яшина затримали 27 червня. Наступного дня суд призначив йому 15 діб арешту за статтею про непокору поліції. За кілька годин до закінчення цього строку стало відомо, що стосовно опозиціонера відкрили справу про "фейки". На початку жовтня слідчий повідомив про арешт банківських рахунків опозиціонера. 

Виступаючи 5 грудня на суді з останнім словом, Яшин заявив, що не шкодує про те, що не виїхав з Росії: "Краще провести 10 років за ґратами, залишаючись чесною людиною, ніж мовчки згорати від сорому за кров, яку проливає твій уряд".

Політик наголосив, що президент РФ Володимир Путін приніс "страшне лихо українському народу", але веде війну не лише з українцями, а й зі своїми співвітчизниками, "відправляючи в пекло боїв сотні тисяч росіян" і "позбавляючи росіян свого дому".

Автор Масяні про "хороших" росіян і війну в Україні

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