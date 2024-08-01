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На обмін: РФ звільнила американців Гершковича і Вілана - ЗМІ

Олег Соколенко | Євгенія Наконечна
1 серпня 2024 р.

Росія звільнила громадян США Евана Гершковича і Пола Вілана в рамках обміну ув'язненими, пише Bloomberg з посиланням на джерела. За його даними, обидва американці зараз прямують "у пункти призначення за межами РФ".

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Американський журналіст Еван Гершкович (Wall Street Journal) під час "суду" в РФ
Американський журналіст Еван Гершкович на "суді" в РосіїФото: Sverdlovsk Regional Court/Handout/REUTERS

Російська влада звільнила громадян США Евана Гершковича та Пола Вілана в рамках великого обміну ув'язненими, повідомляє в четвер, 1 серпня, агентство Bloomberg із посиланням на інформовані джерела. За його даними, обидва американці зараз прямують "в пункти призначення за межами РФ".

У рамках угоди США та їхні союзники "повернуть утримуваних ними ув'язнених у Росію", повідомили співрозмовники агентства, але ніяких подробиць не навели.

Кореспондента американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича і колишнього військовослужбовця США Пола Вілана вважали найімовірнішими кандидатами на обмін. У лютому президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю американському ведучому Такеру Карлсону натякнув на готовність звільнити Гершковича в рамках обміну, але в зв'язку з цим вказав на справу росіянина Вадима Красікова, засудженого в Німеччині до довічного терміну за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні.

Великий обмін між Росією і США

Як повідомлялось напередодні, Росія може звільнити від 20 до 30 політичних в'язнів у рамках обміну зі США та Німеччиною, нібито запланованого на 1 серпня.

Офіційно інформація про обмін не підтверджена. Проте останнім часом кілька ув'язнених у РФ дисидентів і журналістів були переведені з тюремних камер у невідомі місця. Серед них - журналіст Володимир Кара-Мурза, правозахисник Олег Орлов і політикиня Лілія Чанишева, а також колишній депутат Московської міської думи Ілля Яшин.

За непідтвердженими даними, список на обмін включає людей, пов'язаних з загиблим російським опозиціонером Олексієм Навальним, а також ув'язнених за критику війни Росії проти України.

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