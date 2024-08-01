Росія 1 серпня може видати Заходу до 30 політв'язнів - ЗМІ

За даними ЗМІ, 1 серпня може відбутися обмін РФ та США з ФРН, в межах якого імовірно звільнять Гершковича, Кара-Мурзу та Яшина.

Росія може звільнити від 20 до 30 політичних в'язнів в рамках майбутнього обміну зі Сполученими Штатами Америки і Німеччиною.

Про це ввечері у середу, 31 липня, повідомив російський журналіст Петро Козлов, який співпрацює з виданням The Moscow Times. "Я знаю про більшу кількість людей, ніж ті, про кого вже говорили публічно. За моїми оцінками, Москва видасть Заходу від 20 до 30 людей", - цитує видання джерело, обізнане в питанні.

Ще одним підтвердженням можливої підготовки обміну є те, що останім часом кілька ув'язнених дисидентів і журналістів були переведені з тюремних камер у невідомі місця.

Серед них - журналіст Володимир Кара-Мурза, правозахисник Олег Орлов і політикиня Лілія Чанишева, а також колишній депутат Московської міської думи Ілля Яшин.

За словами співрозмовника, список на обмін включає людей, пов'язаних з загиблим опозиціонером Олексієм Навальним, ув'язнених за критику війни в Україні, а також громадян США, зокрема американського журналіста Евана Гершковича.

До списку можуть також потрапити особи, судові процеси над якими ще тривають. Обмін може відбутися 1 серпня. Російська влада докладає "серйозних зусиль, щоб до останнього моменту інформація залишалася настільки секретною, наскільки це можливо", додало джерело.

Востаннє Росія обмінювалася ув'язненими зі США в грудні 2022 року, коли звільнила американську баскетбольну зірку Брітні Ґрайнер в обмін на торговця зброєю Віктора Бута, якого утримували в американській в'язниці протягом 12 років.

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