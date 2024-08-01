Росія 1 серпня може видати Заходу до 30 політв'язнів - ЗМІ

Росія 1 серпня може видати Заходу до 30 політв'язнів - ЗМІ1 серпня 2024 р.
Росія може звільнити від 20 до 30 політичних в'язнів в рамках майбутнього обміну зі Сполученими Штатами Америки і Німеччиною.
Про це ввечері у середу, 31 липня, повідомив російський журналіст Петро Козлов, який співпрацює з виданням The Moscow Times. "Я знаю про більшу кількість людей, ніж ті, про кого вже говорили публічно. За моїми оцінками, Москва видасть Заходу від 20 до 30 людей", - цитує видання джерело, обізнане в питанні.
Ще одним підтвердженням можливої підготовки обміну є те, що останім часом кілька ув'язнених дисидентів і журналістів були переведені з тюремних камер у невідомі місця.
Серед них - журналіст Володимир Кара-Мурза, правозахисник Олег Орлов і політикиня Лілія Чанишева, а також колишній депутат Московської міської думи Ілля Яшин.
За словами співрозмовника, список на обмін включає людей, пов'язаних з загиблим опозиціонером Олексієм Навальним, ув'язнених за критику війни в Україні, а також громадян США, зокрема американського журналіста Евана Гершковича.
До списку можуть також потрапити особи, судові процеси над якими ще тривають. Обмін може відбутися 1 серпня. Російська влада докладає "серйозних зусиль, щоб до останнього моменту інформація залишалася настільки секретною, наскільки це можливо", додало джерело.
Востаннє Росія обмінювалася ув'язненими зі США в грудні 2022 року, коли звільнила американську баскетбольну зірку Брітні Ґрайнер в обмін на торговця зброєю Віктора Бута, якого утримували в американській в'язниці протягом 12 років.
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