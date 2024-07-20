Вирок Гершковичу: Захід обурений зневагою РФ до свободи ЗМІ

Президент США Джо Байден пообіцяв працювати над звільненням Евана Гершковича. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що справа демонструє "страх Путіна перед силою фактів".

Президент США Джо Байден вважає, що американський кореспондент The Wall Street Journal Еван Гершкович, якого російський суд 19 липня засудив до 16 років колонії, став "мішенню російської держави, тому що він журналіст і американець".

"Ми наполегливо домагаємося звільнення Евана і будемо продовжувати це робити", - йдеться у заяві Байдена, оприлюдненій Білим домом. Він додав, що переговори про обмін із Москвою тривають.

Водночас кандидат у президенти США Дональд Трамп висловив упевненість, що "Байден ніколи не звільнить" Гершковича, якщо не заплатить "королівський викуп". Натомість Трамп запевнив, що йому вдасться зробити це "без жодної компенсації" у разі перемоги 5 листопада, і "це буде для мене великою честю".

У Лондоні також відреагували на вирок американцю. Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер назвав його "підлим", додавши, що це "лише підкреслює повну зневагу Росії до свободи ЗМІ".

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) назвала справу "політично мотивованою" і такою, що демонструє "страх Путіна перед силою фактів".

Речник ООН Фархан Хак висловив "серйозне занепокоєння" вироком, заявивши, що журналісти повинні мати можливість виконувати свої основні професійні функції і працювати в безпечному середовищі, не боячись репресій.

Справа Гершковича

Кореспондент The Wall Street Journal Еван Гершкович був затриманий у Росії в березні 2023 року. Його заарештували за рішенням Лефортовського суду Москви у справі про "шпигунство". Гершкович став першим закордонним репортером, заарештованим у Росії за таким звинуваченням з моменту закінчення "холодної війни".

Як стверджує ФСБ РФ, журналіст нібито "здійснював збір відомостей, що становлять держтаємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу".

І сам Гершкович, і WSJ ці звинувачення відкидають, а Білий дім називав їх "сміховинними". Робоча група ООН визнала затримання Евана Гершковича в Росії свавіллям і таким, що порушує права людини, закликавши його звільнити.

Можливий обмін?

Раніше Москва наполягала, що не обмінюватиме людей до того, як вони будуть засуджені. Тож, як припускає агенція AFP, вирок Гершковичу може прокласти шлях до обміну журналіста в рамках угоди. 19 липня в Кремлі відмовилися коментувати перспективу обміну в'язнями з Вашингтоном.

Раніше президент РФ Володимир Путін натякав, що очікує звільнення росіянина Вадима Красікова, довічно засудженого в Німеччині за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Земельний суд Берліна дійшов висновку, що вбивця "діяв на замовлення центрального російського уряду і був частиною російського силового апарату".

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