Опозиціонера Кара-Мурзу засудили в РФ до 25 років колонії

Московський міський суд ухвалив обвинувальний вирок опозиційному політику і публіцисту Володимиру Кара-Мурзі. У понеділок, 17 квітня, йому призначили покарання у вигляді 25 років позбавлення волі: 7 років - у справі про "військові фейки", 3 роки - за участь у діяльності "небажаної" організації і 18 років - у справі про держзраду.

Виступаючи з останнім словом 10 квітня, Кара-Мурза заявив, що "любить Росію" і "ні про що не шкодує". "В останньому слові зазвичай просять про виправдання. Для людини, яка не скоювала злочинів, єдино законним вироком був би виправдувальний. Але я ні про що не прошу у цього суду. Я знаю свій вирок... Але я знаю і те, що настане день, коли морок над нашою країною розсіється; коли чорне назвуть чорним, а біле - білим; коли на офіційному рівні буде визнано, що два плюс два - це все-таки чотири; коли війну назвуть війною, а узурпатора - узурпатором; і коли злочинцями визнають тих, хто розпалював і розв'язував цю війну, а не тих, хто намагався її зупинити", - вказав він.

Кримінальне переслідування Володимира Кара-Мурзи

Володимира Кара-Мурзу затримали у квітні 2022 року за поширення "фейків" про російську армію. Імовірно причиною став виступ політика в Палаті представників Арізони 15 березня 2022 року, в якому він згадав про скидання бомб на житлові райони, на лікарні та школи в Україні. Загалом щодо Кара-Мурзи висунули обвинувачення за трьома статтями кримінального кодексу РФ - крім поширення "фейків" про ЗС РФ, державна зрада і здійснення діяльності "небажаної" організації (політик був координатором руху "Открытая Россия"). Сам Кара-Мурза не визнає провину за жодним із обвинувачень і вважає своє переслідування політично мотивованим.

Обвинувачення запросило для Кара-Мурзи 25 років позбавлення волі. Його адвокати Марія Ейсмонт і Вадим Прохоров заявили, що вважають підзахисного ні в чому не винним і попросили суд його виправдати. Процес проходив у закритому режимі. Справу розглядав суддя Сергій Подопригоров, який є фігурантом санкційного "списку Магнітського", що його ухвалили, зокрема, завдяки зусиллям Володимира Кара-Мурзи.

За час перебування під вартою здоров'я опозиціонера різко погіршилося. За даними адвокатів, він втратив 17 кілограмів, у нього проблеми зі здоров'ям через діагностовану полінейропатію ніг. 16 березня в бесіді з DW адвокат Вадим Прохоров назвав стан Кара-Мурзи наслідком двох його отруєнь у 2015 і 2017 роках. 10 квітня десятки російських журналістів і правозахисників оприлюднили відкритий лист на підтримку Володимира Кара-Мурзи. У цьому документі вони назвали справу політика "яскравим прикладом повернення до сталінського терору".

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