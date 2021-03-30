Лондон запровадив санкції проти 14 росіян у справі Магнітського

Лондон запровадив санкції проти 14 громадян РФ в рамках боротьби з корупцією в світі. Їхні рахунки будуть заморожені, також їм буде заборонений в'їзд до Великобританії. Список санкцій опублікував МЗС Великобританії в понеділок, 26 квітня.

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Санкції торкнулися росіян, які, на думку британської влади, причетні до розкрадання 230 мільйонів доларів з російського бюджету, що розслідував померлий в СІЗО російський аудитор Сергій Магнітський.

До списку увійшли заступник керівника управління боротьби з податковими злочинами Артем Кузнєцов, ексслідчий Слідчого департаменту Павло Карпов, слідчі Станіслав Гордієвський і Олег Уржумцев, керівники податкових інспекцій в Москві Олена Хіміна і подружжя Ольга та Владлен Степанови, юристи Андрій Павлов і Юлія Майорова, гендиректор "Гранд-Актив" Олексій Шешеня, підприємці В'ячеслав Хлєбніков і Віктор Маркєлов, а також співвласники "Універсального банку заощаджень" Дмитро Клюєв і Геннадій Плаксін. Раніше деяких з цих осіб вже внесли до "списку Магнітського" міністерства фінансів США.

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"Поправка Магнітського" до закону про санкції і боротьбу з відмиванням грошей набула чинності у Великобританії в минулому році. За допомогою цього механізму Лондон планує боротися з корупцією в світі завдяки заморожуванню британських активів осіб, які потрапили під санкції, і забороні їм в'їзду до країни. Крім росіян в британському списку санкцій опинилися ще вісім осіб з Гватемали, Гондурасу, Нікарагуа, Судану і ПАР.

Російський аудитор Сергій Магнітський, який викрив низку чиновників РФ у розкраданні з державного бюджету РФ понад 230 мільйонів доларів, був заарештований в 2008 році за звинуваченням в ухиленні від сплати податків. У листопаді 2009 року він помер у лікарні слідчого ізолятора "Матроська тиша" у Москві.

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