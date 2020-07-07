Сергій Магнітський - колишній аудитор інвестиційного фонду Hermitage Capital. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Магнітський".

Аудитор Сергій Магнітський (1972 - 2009) працював у британському інвестиційному фонді Hermitage Capital, який вважався одним з найбільших у Росії. 2007 року прокуратура запідозрила його дочірні підприємства в ухилянні від сплати податків, але справа до суду не дійшла. Після обшуків в компанії Сергій Магнітський звинуватив чиновників МВД та прокуратури у використанні ними матеріалів для розкрадання в держави понад 230 мільйонів доларів США. Після цього прокуратура звинуватила самого Магнітського в ухилянні від податків. Сергія Магнітського арештували, він провів майже рік у слідчому ізоляторі в Москві. В листопаді 2009 року Сергій Магнітський помер в СІЗО у віці 37 років. Обставини його смерті досі залишаються нез'ясованими. Правозахисники та родичі підозрюють, що йому не була вчасно надана медична допомога. За даними ЗМІ, Магнітський написав понад 400 скарг на умови утримання. Його колишній керівник Вільям Браудер в інтерв'ю AFP звинуватив російську владу в "спробі і вбивстві" юриста. На думку Браудера, Магнітський розкрив "масштабні корупційні схеми". Російська влада відхиляє всі обвинувачення. Смерть Магнітського викликала великий резонанс у світі. Уряд США затвердив список російських чиновників, так званий "Список Магнітського". Цей список містить прізвища 60 високопосадовців Росії, що мали безпосереднє відношення до справи та загибелі Магнітського. Пізніше подібну резолюцію ухвалив Європарламент.