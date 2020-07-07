Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Сергій Магнітський

Сергій Магнітський - колишній аудитор інвестиційного фонду Hermitage Capital. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Магнітський".

Аудитор Сергій Магнітський (1972 - 2009) працював у британському інвестиційному фонді Hermitage Capital, який вважався одним з найбільших у Росії. 2007 року прокуратура запідозрила його дочірні підприємства в ухилянні від сплати податків, але справа до суду не дійшла. Після обшуків в компанії Сергій Магнітський звинуватив чиновників МВД та прокуратури у використанні ними матеріалів для розкрадання в держави понад 230 мільйонів доларів США. Після цього прокуратура звинуватила самого Магнітського в ухилянні від податків. Сергія Магнітського арештували, він провів майже рік у слідчому ізоляторі в Москві. В листопаді 2009 року Сергій Магнітський помер в СІЗО у віці 37 років. Обставини його смерті досі залишаються нез'ясованими. Правозахисники та родичі підозрюють, що йому не була вчасно надана медична допомога. За даними ЗМІ, Магнітський написав понад 400 скарг на умови утримання. Його колишній керівник Вільям Браудер в інтерв'ю AFP звинуватив російську владу в "спробі і вбивстві" юриста. На думку Браудера, Магнітський розкрив "масштабні корупційні схеми". Російська влада відхиляє всі обвинувачення. Смерть Магнітського викликала великий резонанс у світі. Уряд США затвердив список російських чиновників, так званий "Список Магнітського". Цей список містить прізвища 60 високопосадовців Росії, що мали безпосереднє відношення до справи та загибелі Магнітського. Пізніше подібну резолюцію ухвалив Європарламент.

Кремль обіцяє відповісти на санкції Лондона на принципі взаємності

Кремль обіцяє відповісти на санкції Лондона на "принципі взаємності" 07.07.2020

У Кремлі кажуть, що шкодують через запровадження Лондоном санкцій щодо 25 росіян через "справу Магнітського". І традиційно обіцяють відповісти на "принципі взаємності".
Лондон запровадив санкції за порушення прав людини: у списку - 25 росіян

Лондон запровадив санкції за порушення прав людини: у списку - 25 росіян 06.07.2020

Санкції в рамках нового правового режиму, передбаченого поправкою, аналогічною американському "акту Магнітського", спрямовані проти осіб і організацій, причетних до порушень прав людини у всьому світі, кажуть у Лондоні.
Європейський суд з прав людини засудив РФ через смерть Магнітського

Європейський суд з прав людини засудив РФ через смерть Магнітського 27.08.2019

Європейський суд з прав людини визнав "багаторазові порушення" з боку Росії стосовно російського юриста Сергія Магнітського, який раніше помер у СІЗО.
Великобританія застосує акт Магнітського після Brexit

Великобританія застосує "акт Магнітського" після Brexit 11.08.2019

Банківські рахунки порушників прав людини у Великобританії будуть заморожені, а їм самим заборонять в'їзд до країни, повідомив міністр закордонних справ Домінік Рааб.
Генпрокуратура РФ має нові підозри щодо фінансиста Браудера

Генпрокуратура РФ має нові підозри щодо фінансиста Браудера 19.11.2018

В Росії заявили, що фінансист Вільям Браудер був зацікавлений у смерті Сергія Магнітського. Браудер назвав це відповіддю російської влади на справу Скрипалів.
У Данії розслідують схему відмивання грошей через банки Східної Європи

У Данії розслідують схему відмивання грошей через банки Східної Європи 07.08.2018

Danske Bank співпрацює зі слідством у справі про відмивання грошей через його естонську "дочку". Перед потраплянням на рахунки гроші проходили через заплутану схему східноєвропейських, в тому числі українських, банків.
Сейм Латвії ухвалив закон на основі списку Магнітського

Сейм Латвії ухвалив закон на основі "списку Магнітського" 08.02.2018

Ухвалений закон дозволяє забороняти в'їзд до Латвії іноземцям, причетним до корупції, відмивання грошей або порушення прав людини. Депутати Сейму закликали парламенти країн ЄС ухвалити аналогічні рішення.
США додали лідера Чечні Рамзана Кадирова до списку Магнітського

США додали лідера Чечні Рамзана Кадирова до "списку Магнітського" 20.12.2017

США запровадили персональні санкції проти лідера Чечні Рамзана Кадирова, додавши його до так званого "списку Магнітського". Як причина зазначаються тяжкі порушення прав людини в Чечні, як-то тортури та незаконні страти.
Сейм Литви ухвалив свій закон Магнітського

Сейм Литви ухвалив свій "закон Магнітського" 16.11.2017

"Закон Магнітського" дозволить забороняти в'їзд до Литви іноземцям, пов'язаним із масштабною корупцією, відмиванням грошей або порушеннями прав людини. Посол РФ у Литві назвав це "черговим недружнім кроком".
Росія та Канада обмінялися новими персональними санкціями

Росія та Канада обмінялися новими персональними санкціями 04.11.2017

Росія заборонила в'їзд низці громадян Канади у відповідь на санкції Канади щодо 30 російських посадовців.
США включили в список Магнітського чотирьох росіян та громадянина України

США включили в "список Магнітського" чотирьох росіян та громадянина України 02.02.2016

До списку потрапив Олексій Анічин, який до 2011 року обіймав посаду начальника Слідчого комітету РФ - заступника міністра внутрішніх справ Росії.
Справа Магнітського: Франція заарештувала на рахунках мільйони євро

Справа Магнітського: Франція заарештувала на рахунках мільйони євро 25.06.2015

У Франції арештовані рахунки з кількома мільйонами євро у зв'язку з розслідуванням розкрадань з російського бюджету, виявлених російським юристом Сергієм Магнітським. Затримана та допитана жінка російського походження.
Росія: абсурдний вирок проти померлого адвоката

Росія: абсурдний вирок проти померлого адвоката 11.07.2013

У Росії винесено обвинувальний вирок у справі померлого 2009 року адвоката Сергія Магнітського. Правозахисники називають засудження мертвої людини "абсурдом" і "небезпечним прецедентом".

Російський суд над померлим 28.03.2013

У Росії триває суперечливий процес проти мертвого. Юристові Сергію Магнітському закидають ухиляння від сплати податків. Родина померлого бойкотує процес. Правозахисники шоковані.
У Москві починається посмертний процес проти Магнітського

У Москві починається посмертний процес проти Магнітського 04.03.2013

У Москві в понеділок, 4 березня, починається суперечливий процес проти мертвого. Юристові Сергію Магнітському закидають ухиляння від сплати податків.
У Москві відбуваються акції протесту проти заборони на всиновлення дітей

У Москві відбуваються акції протесту проти заборони на всиновлення дітей 13.01.2013

У Москві та інших містах Росії розпочалися акції протесту проти закону, який забороняє американцям всиновлювати російських дітей.
Інші статті