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Через Навальну? Хливнюк відмовився від премії Магнітського

Ольга Журавльова
18 листопада 2024 р.

Український музикант Андрій Хливнюк заявив, що відмовився від міжнародної правозахисної премії імені Магнітського через "інших лауреатів", які не впевнені в необхідності надавати Україні зброю.

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Андрій Хливнюк
Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк під час інтерв'ю DWФото: DW

Лідер українського гурту "Бумбокс", військовий Андрій Хливнюк заявив що він відмовився від міжнародної премії імені Сергія Магнітського . Про це він повідомив у своєму Facebook.

"Щиро дякую всім засновникам і журі впливової міжнародної премії імені Магнітського в Лондоні. Ви помітили та відзначили мою, порівнюючи з іншими людьми й фондами, незначну частину вкладу в перегони за свободу слова і фундаментальні права людини, в межах боротьби за незалежність Української держави", - написав Хливнюк.

"Втім, як батько двох дітей, які живуть під ракетними ударами, і рядовий Сил оборони України (загін ударних БпЛА патрульної поліції Херсона), я не можу отримати цю нагороду разом з іншими лауреатами, які "не впевнені" в необхідності надавати моїй країні західне озброєння, життєво необхідне для відбиття російської агресії", - пояснив він.

Серед лауреатів премії Магнітського 2024 - Юлія Навальна

Премію імені Магнітського було засновано 2015 року. На її сайті йдеться про те, що в її рамках відзначають роботу "сміливих журналістів, політиків та активістів у сфері прав людини". У минулому лауреатами премії ставали, зокрема, Борис Нємцов, Олег Сенцов  і володарка Нобелівської премії миру Марія Ресса.

Вручення премії Магнітського 2024 відбулося 14 листопада у Лондоні. Цього року її лауреатами у різних номінаціях стали лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо; афганська журналістка Захра Джоя, яка розповідає про становище жінок в її країні; юрист Брендон Сілвер, який "зіграв важливу роль у забезпеченні свободи численних політичних в'язнів"; Жала Байрамова - донька азербайджанського правозахисника і вченого Губада Ібадоглу, який перебуває під арештом. Окрім того, у номінації "Сміливість під вогнем" була відзначена Юлія Навальна  - вдова російського опозиціонера Олексія Навального.

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У інтерв’ю для Die Zeit у жовтні 2024 року вона висловила сумніви в тому, що Захід діє правильно, надаючи зброю Україні, оскільки "бомби влучають і у росіян". Також Навальна в розмові наполягала на тому, що це "війна Путіна". На запитання про те, що щоденно жорстоко нападають на українців звичайні російські солдати, вона відповіла: "Звичайно, люди воюють. Але це його війна".

"Не чекайте повісток - ідіть самі!" : Хливнюк в інтерв'ю DW

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