Через Навальну? Хливнюк відмовився від премії Магнітського

Український музикант Андрій Хливнюк заявив, що відмовився від міжнародної правозахисної премії імені Магнітського через "інших лауреатів", які не впевнені в необхідності надавати Україні зброю.

Лідер українського гурту "Бумбокс", військовий Андрій Хливнюк заявив що він відмовився від міжнародної премії імені Сергія Магнітського . Про це він повідомив у своєму Facebook.

"Щиро дякую всім засновникам і журі впливової міжнародної премії імені Магнітського в Лондоні. Ви помітили та відзначили мою, порівнюючи з іншими людьми й фондами, незначну частину вкладу в перегони за свободу слова і фундаментальні права людини, в межах боротьби за незалежність Української держави", - написав Хливнюк.

"Втім, як батько двох дітей, які живуть під ракетними ударами, і рядовий Сил оборони України (загін ударних БпЛА патрульної поліції Херсона), я не можу отримати цю нагороду разом з іншими лауреатами, які "не впевнені" в необхідності надавати моїй країні західне озброєння, життєво необхідне для відбиття російської агресії", - пояснив він.

Серед лауреатів премії Магнітського 2024 - Юлія Навальна

Премію імені Магнітського було засновано 2015 року. На її сайті йдеться про те, що в її рамках відзначають роботу "сміливих журналістів, політиків та активістів у сфері прав людини". У минулому лауреатами премії ставали, зокрема, Борис Нємцов, Олег Сенцов і володарка Нобелівської премії миру Марія Ресса.

Вручення премії Магнітського 2024 відбулося 14 листопада у Лондоні. Цього року її лауреатами у різних номінаціях стали лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо; афганська журналістка Захра Джоя, яка розповідає про становище жінок в її країні; юрист Брендон Сілвер, який "зіграв важливу роль у забезпеченні свободи численних політичних в'язнів"; Жала Байрамова - донька азербайджанського правозахисника і вченого Губада Ібадоглу, який перебуває під арештом. Окрім того, у номінації "Сміливість під вогнем" була відзначена Юлія Навальна - вдова російського опозиціонера Олексія Навального.

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У інтерв’ю для Die Zeit у жовтні 2024 року вона висловила сумніви в тому, що Захід діє правильно, надаючи зброю Україні, оскільки "бомби влучають і у росіян". Також Навальна в розмові наполягала на тому, що це "війна Путіна". На запитання про те, що щоденно жорстоко нападають на українців звичайні російські солдати, вона відповіла: "Звичайно, люди воюють. Але це його війна".