Навальна отримала премію DW "За свободу слова" 2024 року

Вдова покійного російського опозиціонера Олексія Навального та його Фонд боротьби з корупцією стали 10-ми лауреатами премії DW "За свободу слова". Церемонія вручення нагороди відбудеться 5 червня в Берліні.

Премію німецької медіакомпанії Deutsche Welle (DW) "За свободу слова" (DW Freedom of Speech Award) у 2024 році присудили Юлії Навальній - вдові померлого в російській колонії опозиціонера Олексія Навального, а також створеному політиком "Фонду боротьби з корупцією" (ФБК). Лауреатів оголосили в п'ятницю, 3 травня.

"Юлія Навальна від самого початку підтримувала політичну діяльність свого чоловіка Олексія Навального в боротьбі за свободу преси й свободу думки в Росії - попри всі ризики, постійні загрози й особисті обмеження, - заявив генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg). - Я схиляюся перед її непохитною мужністю, її переконаннями й силою, з якою вона бореться за вільну Росію і відстоює інтереси тих, кого Володимир Путін хоче змусити замовкнути".

Церемонія вручення премії проводитиметься 5 червня в Берліні.

Лауреати премії DW колишніх років

У 2023 році премію отримав журналіст-розслідувач з Сальвадору Оскар Мартінес, який пише про корупцію та зловживання владою в Центральній Америці.

Роком раніше її присудили українському фотожурналісту Євгену Малолєтці й відеожурналісту Мстиславу Чернову, які висвітлювали події в оточеному військами РФ Маріуполі.

DW вручає нагороду "За свободу слова" з 2015 року. Лауреатом може стати окрема особа або громадська ініціатива, які зіграли важливу роль у справі захисту прав людини й свободи думки за допомогою ЗМІ.

Не перша німецька премія для Навальної

Раніше у квітні Навальна отримала німецьку "Премію за свободу ЗМІ" ("Freiheitspreis der Medien"), що цього року була присуджена їй та її чоловікові (посмертно).

"Я продовжу боротьбу за свободу ЗМІ, як це робив Олексій, і я зроблю свій внесок у цю справу", - пообіцяла Навальна на церемонії вручення премії.