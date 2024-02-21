Юлія Навальна. Нове обличчя російської опозиції?

Вдова російського опозиціонера Олексія Навального заявила, що продовжить справу свого чоловіка, який загинув в колонії. DW - про те, хто така Юлія Навальна і які її шанси в боротьбі з режимом Путіна.

19 лютого, через три дні після загибелі в колонії російського опозиціонера Олексія Навального, його вдова Юлія публічно заявила, що візьме на себе управління Фондом боротьби з корупцією (ФБК), заснованим Олексієм, і продовжить справу чоловіка. Юлія Навальна наполягає, що смерть її чоловіка - сплановане вбивство, задумане президентом РФ Володимиром Путіним, й що за цим злочином стоять конкретні виконавці. Їхні імена вона планує встановити разом із соратниками Навального і готує власне розслідування.

Таким чином, кажуть політологи, Юлія Навальна фактично оголосила про початок своєї політичної кар'єри. Потужний жіночий образ, вважають деякі експерти, може згуртувати опозицію як зовні, так і всередині Росії. За вдалих обставин Юлія, на їхню думку, навіть може стати кандидаткою у президенти РФ.

Юлія Навальна - "невидима помічниця" Олексія Навального

"У бійку треба вплутуватися, поки тебе не побили", - так зі сцени 2005 року пояснював необхідність участі у виборах до Мосміськдуми 29-річний Олексій Навальний. На той момент він був заступником голови московського відділення партії "Яблоко". Виступ Навального та інших демократів намагалися зірвати активісти кількох рухів, натхненні "євразійськими ідеями": вони планували закидати сцену мишами. Але реалізувати задумане не вдалося - провокаторів зупинила міліція. Навальний і його соратники благополучно завершили виступ. Так тоді описувала мітинг газета "Коммерсант", хоча згодом цей епізод виявиться винятком у житті опозиціонера. У наступні майже 20 років сходження Навального на політичну сцену в Росії супроводжуватиметься нескінченною низкою затримань, кримінальних справ, його отруєнням. Завжди з ним поруч буде дружина Юлія.

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Познайомилися вони 1998 року, а за три роки у них народилася донька Дар'я. Через сім років після її народження на світ з'явився син Захар. Юлія не планувала робити кар'єру, попри гарну освіту - вона закінчила факультет міжнародних економічних відносин у Російському економічному університеті ім. Г. В. Плеханова, проходила стажування в бізнес-школі в Данії. У 2000-х Юлія Навальна, будучи вже дружиною Олексія, вступила до партії "Яблоко". У міру того, як Навальний ставав великим політиком, Юлія допомагала чоловікові з перекладами текстів і складанням бізнес-планів. "Була такою невидимою помічницею", - розповідала вона 2014 року журналу "Афиша", який виніс портрет Навальної на обкладинку під заголовком "Сильна стать".

Але ім'я дружини Олексія Навального почало з'являтися в пресі ще раніше - з грудня 2011 року. Тоді засновника проєкту "РосПил" (антикорупційний проєкт Навального, запущений 2010 року на пожертви росіян. - Ред.) відвезли до невідомого спецприймальника після його участі в мітингу з тією самою вимогою чесних виборів, що й 2005 року. Юлія Навальна разом з іншими опозиціонерами марно шукала чоловіка по всій Москві.

Перша "леді" лідера опозиції

"Найдраматичнішим днем", як зізнавалася потім Юлія, для неї стало оголошення вироку Олексію Навальному 2013 року - її чоловіка засудили до 5 років колонії і штрафу в 500 тисяч рублів у справі про розкрадання майна підприємства "Кіровліс". З кадрів із зали суду було видно, що Юлія, схиливши голову, готувалася до найгіршого. Але після широкого суспільного резонансу суд замінив реальний термін на умовний. Юлія Навальна згодом говорила, що змирилася з ризиками політичного життя чоловіка: "Люди вірять у нього (Олексія Навального. - Ред.), у них горять очі, і вони готові вийти на вулицю, попри те, що їх залякують і погрожують арештами, - це дуже круто".

Подружжя Юлія та Олексій Навальні (лютий 2017 року) Фото: Sefa Karacan/AA/picture alliance

Того ж 2013 року Навальний балотувався на пост мера Москви і набрав близько 27 відсотків голосів - це другий результат після Сергія Собяніна, який переміг на виборах. Під час передвиборчої кампанії за спиною Навального практично завжди перебувала дружина - таким чином він намагався привнести відкритість у політику: не приховувати ні доходів, ні майна, ні дружину з дітьми. Так Навальні протиставляли себе політикам старого типу. І тоді Юлія Навальна вперше з'явилася на політичній сцені як "перша леді" лідера опозиції.

Отруєння Олексія Навального в Омську 2020 року стало для Юлії черговим випробуванням. Як згадує в розмові з DW лікар-реаніматолог Олександр Полупан, у стресовій ситуації Юлія Навальна виявилася зібраною і вольовою: "При цьому трималася з почуттям власної гідності". Її наполегливість, вважає Полупан, багато в чому допомогла домогтися транспортування Навального в Німеччину - до цієї історії привернули широку суспільну увагу. Юлія Навальна надіслала президенту РФ Володимиру Путіну звернення з вимогою дозволити перевезти чоловіка на лікування до Німеччини. Пізніше Путін заявив, що особисто попросив прокуратуру дозволити Навальному покинути Росію одразу після того, як дружина опозиціонера звернулася до нього з цього питання.

Юлія та Олексій Навальні 17 січня 2021 року поверталися в Росію з Німеччини, де Олексій проходив лікування після отруєння Фото: Mstyslav Chernov/AP Photo/picture alliance

Юлія Навальна - "символ морального опору"

"Розумна, яскрава, красива жінка, якій, боюся, вже нічого втрачати", - так описує Юлію Навальну російський політолог Дмитро Орєшкін. Він вважає, що Навальна може виявитися важливим символом у спротиві "маскулінному" свавіллю в Росії - тоді як більша частина чоловічого населення продовжує вірити в напад НАТО на Росію, жінки змушені вирішувати конкретні завдання. "Чоловіка вбили, брата забрали в армію, сина послали вмирати в Україну. У жінок логіка деідеологізована, їм треба повертати рідних", - каже Орєшкін. Він вважає, що образ Навальної може виявитися консолідуючим для опозиції як усередині країни, так і за її межами.

Юлія Навальна ризикує життям, продовжуючи справу свого чоловіка, вважає одна з учасниць руху родичів мобілізованих "Путь домой" Антоніна Салтикова: "Утім, як і ми, рятуючи своїх чоловіків із фронту". Вона зізналася, що до 2021 року, коли Навального засудили до тюремного ув'язнення, не стежила за його політичною боротьбою. "Нас із Навальним, звісно, мало що пов'язує. У нас більше миротворча тактика", - каже Антоніна. Але дівчина визнає, що "накипіло настільки, що не можеш тримати себе в руках. Тому що ми вже не знаємо, як достукатися і докричатися про наш біль".

Юлія Навальна може стати моральним символом опору, впевнений старший науковий співробітник фонду Карнегі Андрій Колесніков. Але в прагматичному плані "емоційного камертона" недостатньо в ситуації найжорстокішого придушення громадянського суспільства в Росії, визнає Колесніков: "Якщо колись справа дійде до висунення кандидата в президенти від демократичних сил, Юлія, безумовно, буде найкращим кандидатом для мільйонів людей".

Як згадувала сама Юлія, у дитинстві вона з цікавістю стежила за суспільно-політичним життям: "Дивилася програму "Взгляд" і з 18 років голосувала на всіх виборах". Своїм сімейним ідеалом політиків вона називала подружжя Горбачових, які "мало не щовечора після роботи обов'язково гуляли разом". Вона вірила, що і її союз з Олексієм, попри ризики, що зростали, обом давав сили, поруч із нею завжди була близька людина, на яку можна спертися.

Зараз ситуація інша, визнала вона у своєму виступі: "Убивши Олексія, Путін убив половину мене, половину мого серця і половину моєї душі". Інша половина, за її словами, наповнилася "люттю, злістю і ненавистю", щоб реалізувати мрію чоловіка - побудувати країну, "сповнену гідності, справедливості та любові".

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